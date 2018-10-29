Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'de tören

Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. kuruluş yıl dönümü nedeniyle ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'de tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında aralarında TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, yüksek yargı organlarının başkanlarının bulunduğu heyet Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk koyup, saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Misakı Milli Kulesi'ne geçildi. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları yazdı:

“Aziz Atatürk. Cumhuriyetimizin ilanının 95. yıl dönümünde Türk milletini temsilen büyük bir gurur ve heyecanla manevi huzurundayız. Bu vesileyle siz ve silah arkadaşlarınız başta olmak üzere tüm gazilerimizi saygıyla yad ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün Cumhuriyetimizin 95. yıl dönümünü dünyanın en prestijli projelerinden olan İstanbul'daki yeni havalimanımızın açılışını yaparak kutluyoruz. Ekonomimizi hedef alan saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirdiğimiz bu tarihi açılış Türkiye'nin gücünün, kararlılığının, 95 yılda elde ettiği başarıların da bir sembolüdür. Ruhunuz şad olsun.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Misakı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladıktan sonra MHP Genel Başkanı Bahçeli ile kısa süreli sohbet etti.