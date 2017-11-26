Cumhuriyet Kulesi için sandıklar kuruldu

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve TC kimlik numaralarıyla oy kullandıkları halk yoklamasında inşaatının yüzde 40’ı tamamlanan “Cumhuriyet Kulesi yıkılsın mı yapılsın mı?” sorusu yöneltildi. Sancaktepe Kavşağı, Kalaba Kent Meydanı, Fatih Sultan Parkı, Melih Gökçek Camii ve Yavuz Sultan Selim Parkında tercihlerini sandıklara atan vatandaşlar, yapımı 17 milyon TL’ye mal olan yıkılması halinde 4 milyon TL, yapımına devam edilmesi halinde de yaklaşık 20 milyon TL harcama yapılacağı konusunda da oylama öncesi bilgilendirildi. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın da oy kullandığı ve uzun kuyrukların oluştuğu halk yoklamasında vatandaşlar, ortak akılla bir karara varılması yönündeki memnuniyetlerini ifade ettiler.

Mania kotunu aştığı ve imara aykırı olması nedeniyle kulenin yapımının 2008’de mahkeme kararıyla durdurulduğunu ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Biz yapılması yönünde yoğun bir çaba sarf ettik, gerekli görüşmeler yaptık. Ama sonuç alamadık" diye konuştu.

Başkan Ak, "Halk oylamasını, belediyenin yapacağı bir harcamanın vatandaş tarafından nasıl karşılanacağını öğrenmek için gerçekleştiriyoruz. Katılımcı belediyeciliğin bir gereği olarak vatandaşımıza soruyoruz. Vatandaşımızın fikrine uygun hareket edeceğiz. Yapılması yönünde karar çıktığında mahkemeye tekrar müracaat ederek yeniden yargılama isteyeceğiz. Mahkeme kararını aldıktan sonra ruhsatlandırıp yapımını gerçekleştireceğiz. Yıkılmasına karar verildiğinde 2-4 milyon lira arasında değişen bir bedel öngörüyoruz. Yapılmasıyla ilgili de 20-25 milyon lira arasında bir bedel tahmin ediyoruz. Halk yoklamasının yanı sıra anket de yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

Başkan Ak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’yı ziyareti esnasında halk yoklamasının gündeme geldiğini, halk oylamasından ortaya çıkan veri sonrası, kararın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna ile değerlendirileceğini de sözlerine ekledi.