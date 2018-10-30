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Cumhuriyet'in 95. yılına özel 'Cumhuriyet Fazilettir' Hedef Bulma yarışması düzenlendi

TED Ankara Koleji’nde Cumhuriyet’in 95.

TED Ankara Koleji'nde Cumhuriyet'in 95. yılına özel “Cumhuriyet Fazilettir” Hedef Bulma (Oryantiring) yarışması düzenlendi.


AKUT Spor Kulübü Oryantiring Branşı hakemlerinin gözetiminde TED Ankara Koleji İncek Kampüsü'nde düzenlenen yarışmada öğrenciler, anne ve babaları ile ikili takımlar halinde yarışarak Ata'nın işaret ettiği cumhuriyetin faziletlerinin yazılı olduğu hedefleri birbir buldu. Kendilerine verilen kampüs haritası üzerinde, 2 kilometrelik bir açık alana yerleştirilen hedeflere diğerlerinden önce ulaşabilmek için kıyasıya yarışan takımlar, Cumhuriyet; “Bağımsızlıktır”, “Demokrasidir”, “Laikliktir”, “Uygarlıktır”, “Kardeşçe yaşamaktır” gibi mesajların asılı olduğu fenerleri buldular ve ellerindeki sonuç kağıtlarını özel bir delgeçle delerek hedeflere vardıklarını belgelediler.


Yarışma sonucunda ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde dereceye giren öğrenciler, ebeveynleri ile birlikte kürsüye çıkarak madalyalarını aldı.

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