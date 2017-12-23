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23 Aralık 2017 12:32

Çürümeye yüz tutmuş üst geçitler kaldırılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te artık ömrünü tamamlamış, atıl durumda bulunan, eskiyen, can ve mal güvenliğini tehdit eden yaya üst geçitlerinin kaldırılması çalışmalarına devam ediyor.

Çürümeye yüz tutmuş üst geçitler kaldırılıyor

23 Aralık 2017 12:32


Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla; 22 Aralık Cuma günü başlayan üst geçit kaldırma çalışmaları, haftasonu Cumartesi ve Pazar günleri 21.00 ile 06.00 saatleri arasında devam edecek.


Meşrutiyet Caddesi’nin; Karanfil ve Konur Sokakları ile Selanik Caddesi kesişiminde bulunan 3 ayrı yaya üst geçidi güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından tek tek kaldırılmaya başlandı.


Yıkımın gerçekleştirildiği üst geçitlerde belediyle tarafından tüm güvenlik önlemlerinin alındığını ifade eden yetkililer ancak yine de vatandaşların bu bölgelerde dikkatli olmaları uyarısında bulundular.


Yetkililer, hafta sonu boyunca sürecek çalışmaların, trafiğin ve insan yoğunluğunun en az olduğu saatler dikkate alınarak gerçekleştirileceği bilgisini verirken, bundan sonra vatandaşlardan gelen şikayetleri de dikkate alarak tehlike oluşturan ve ömrünü tamamlamış yaya üst geçitlerinin kaldırılmasının devam edileceğini kaydettiler.




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