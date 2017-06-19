Dadaşlar Keçiören’de buluştu

Uluslararası Ramazan Etkinlikleri kapsamında, Erzurumlular Vakfı ve Erzurum Dernekler Federasyonunun iş birliği ile düzenlenen Erzurum Gecesi, dadaşları buluşturdu.

Keçiören Belediyesi tarafından Kalaba Kent Meydanı’nda düzenlenen gece Erzurum Kültür Evi’nin açılışıyla başladı. Programda bir konuşma yapan AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, "Milli mücadeleyi başlatan şehirdir Erzurum ve 15 Temmuz’da da sokağa ilk çıkan yine Erzurum oldu. Erzurumlular başarılarıyla konuşuluyor, Erzurumsporumuz da 1. lige çıktı. Türkiye’nin her yerindeyiz. Erzurum’un kalkınması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ise “Dadaşlık, mertlik, civanperverlik ve özü sözü bir olmaktır. Erzurum mülki Türkiye’nin kilididir. Demokrasinin kilididir. Gönlümüz, imanımız Palandöken kadar yücedir. Erzurum’a Abdurrrahman Gazi’den baktığımda İbrahim Hakkı Hazretleri’nin emanet ettiği ilmi, medreseleri, Yakutiye’den baktığımda Selçuklu’yu, Osmanlı’yı, Kayakyolu’dan baktığımda da kabına sığmayan ve gelişen bir şehri görüyorum" ifadelerinde bulundu.

“Aşıklar Buluşması” ile başlayan gecede Aşık Zeki Erdali, Aşık Beyzade Aslan, Aşık Yakup Temelli Erzurum türkülerini seslendirirken, Aşık Zeki Erdali’nin “Türkiye’yi Böldürmeyiz” türküsü alandakilerden büyük alkış aldı. Erzurum Bar Ekibi’nin gösterisinin ardından Türk Halk Müziği Sanatçısı Taşkın Altunel müzik ziyafeti yaşatırken, Erzurumlu sanatçı Selami Durmuş’un sahne almasıyla coşku doruğa çıktı. Durmuş’a şair Ahmet Coşkun “Ben Türkiye’yim” gazeteci-yazar Zekiye Çomak ise “Dadaş Kızıyım” şiirleriyle eşlik etti. Protokolün hediyeleşmesinin ardından gece, toplu hatıra fotoğrafı ile son buldu.