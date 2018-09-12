Daha estetik bir Keçiören için kentsel dönüşüm

Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, Kanuni Mahallesi'nde ve Yükseltepe Çorum Caddesi güzergahında yürütülen kentsel dönüşüm ve çevre temizliği çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Keçiören Belediyesi'nin çevre düzenleme ve yeşil alan projeleriyle daha yaşanabilir bir hale gelen ilçede, Kanuni Mahallesi Genç Osman Lisesi karşısında yer alan gecekonduluk alanda düzenleme ve temizlik çalışmaları sürüyor. 14 gecekondu ve 72 barakanın yıkımının ardından ortaya çıkan hafriyat Keçiören Belediyesi Fen işleri Müdürlüğünün görevlendirdiği ekipler tarafından temizleniyor.

Yükseltepe Çorum Caddesi güzergahında ise 4 gecekondu ile 52 barakanın yıkımı gerçekleştirildi. Kanuni Mahallesi ile Yükseltepe Çorum Caddesi güzergahında devam eden çevre temizliği ve hafriyat çalışmalarının ardından görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması, modern kent anlayışına uygun çevre düzenlemesinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

“Modern bir Keçiören inşa ediyoruz”

Alt yapı, üst yapı ve yeşil alan çalışmalarıyla sık sık gündeme gelen Keçiören'de, eski yapılar yıkılarak kent estetiği öne çıkarılıyor. Yeni yapılaşmanın yoğun olduğu yerlerde harabe halde bulunan gecekonduların yıkımının ardından, o alanlarda yapılan düzenlemeler vatandaşa hareket alanı sağlıyor. Nüfus artışına paralel olarak yerleşim alanlarındaki saha çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Yaşam şartlarını daha kaliteli bir seviyeye ulaştırmak adına görüntü kirliliği yaratan harabe haldeki gecekonduları yıkarak bu alanları daha estetik hale getirmeye çalışıyoruz. Amacımız, ilçemizin her yerinde modern kent anlayışını hayata geçirmektir” dedi.

Mahalle sakinleri de saha çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, Başkan Ak ve ekibine teşekkür etti.