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09 Ocak 2017 11:18

Daha mutlu aileler için ’Aile Akademisi’ başladı

Daha mutlu aileler için ’Aile Akademisi’ başladı

09 Ocak 2017 11:18

Zeliha Akgül, “Güçlü bir toplum, güçlü bir ülke için kadının en güzel şekilde eğitilmesi ve toplumda hak ettiği yeri en doğru şekilde alması son derece önemli. Eğitimli, güçlü kadın yetiştirmek demek güçlü bir nesil yetiştirmek demektir” dedi.
Mamak Belediyesi’nin kadınlara yönelik düzenlediği Aile Akademisi Neşet Ertaş Aile Merkezi’nde başladı. Aile Akademisi; daha güçlü ve daha mutlu aileler oluşturmak, yaşadığı çevreye duyarlı, yapıcı ve verimli bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenleniyor. Neşet Ertaş Aile Merkezi’nde başlayan Aile Akademisi programı bir ay boyunca haftada iki gün düzenlenecek. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ün eşi Zeliha Akgül’ün de gönüllü öğretmen olduğu Aile Akademisi’ne 32 kadın katılıyor.
Aile Akademisi’nin açılışında bir konuşma yapan Zeliha Akgül, “Güçlü bir toplum, güçlü bir ülke için kadının en güzel şekilde eğitilmesi ve toplumda hak ettiği yeri en doğru şekilde alması son derece önemli. Eğitimli, güçlü kadın yetiştirmek demek güçlü bir nesil yetiştirmek demektir” diye konuştu.

Kapsamlı bir eğitim veriliyor
Boşanmaların büyük bir hızla arttığı günümüzde aileye yönelik yapıcı eğitimler büyük önem taşıyor. Neşet Ertaş Aile Merkezi’nde başlayan Aile Akademisi haftada 2 gün düzenlenecek. 3,5 saat süren derslerde Akademiye katılan kadınlara ergenlik dönemi, ergenlik dönemi genel özellikleri, iletişim ve yöntemleri ile aile yaklaşımları üzerine eğitim verilecek.



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