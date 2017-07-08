Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2017 10:20

Daha temiz Keçiören için çöpler akşam 20’den sonra çıkarılacak

“Evimiz Keçiören” ilkesiyle çalışmalarını sürdüren Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören’in daha temiz olması için vatandaşları da katkıda bulunmaya çağırdı.

Daha temiz Keçiören için çöpler akşam 20’den sonra çıkarılacak

08 Temmuz 2017 10:20

Özellikle yaz aylarında kötü bir koku ve görüntüye sebep olan çöplerin 20.00-22.00 saatleri arasında dışarıya çıkarılması için bir kampanya başlatıldı.


Çöp bırakma alanlarını sabunlu suyla yıkayarak kirli koku ve akıntıların önüne geçmeye çalışan Keçiören Belediyesi, “Çöpler Dışarı” sloganıyla başlattığı kampanya ile vatandaşlardan belediyenin temizlik hizmetlerine destek istedi. Çöplerin akşam 20.00-22.00 saatleri arasında dışarıya çıkarılması çağrısında bulunulan kampanya kapsamında 36 bin sticker dağıtıldı, 40 bin konuta el broşürü bırakıldı. Herkesin görebileceği yerlere pankartlar asıldı ve ayrıca kampanyayı teşvik amacıyla vatandaşlara çok sayıda limon kokulu çöp poşeti verildi.



Vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz


Hedeflerinin “Daha temiz bir Keçiören” olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Temizliği imanın parçası olarak kabul etmiş, kendisini ve çevresini temiz tutmakla yükümlü kişiler olarak evimize gösterdiğimiz özeni çevremize de gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın başlattığımız temizlik kampanyasına desteğini bekliyoruz. Ev ve iş yerlerimizde oluşan çöplerin sağlam çöp torbalarına konularak, akşam 20.00-22.00 saatleri arasında çıkarılmasını, konteyner bulunan semtlerde ise çöp konteynerlerine atılmasını istiyoruz. Temizlik ekiplerimiz, vatandaşlarımızın cadde ve sokaklarda gönül rahatlığıyla, huzurla gezebilmesi için her türlü önlemi alıyor. Vatandaşlarımızın da çöplerini belirlenen saatlerde dışarıya çıkarmaları temizlik çalışmalarına önemli bir katkı olacaktır” mesajını verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 14 ŞEVVÂL 1438
  • 08 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:08
  • Güneş :05:21
  • Öğle :13:05
  • İkindi :17:03
  • Akşam :20:28
  • Yatsı :22:22
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!