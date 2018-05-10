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10 Mayıs 2018 13:45

Danıştay’ın 150. kuruluş yıl dönümü

Danıştay’ın 150.

Danıştay’ın 150. kuruluş yıl dönümü

10 Mayıs 2018 13:45

kuruluş yıl dönümü ve Danıştay ve İdari Yargı Günü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, “Adaletin her türlü etkiden, yönetme ve yönlendirmeden uzak bir şekilde kendi kurum ve kuralları çerçevesinde gerçekleşebilmesi için yargının bağımsız ve tarafsız olması zorunludur” dedi.


kuruluş yıl dönümü ve Danıştay ve İdari Yargı Günü nedeniyle tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldı. Törende konuşan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, “İnsan hakları, demokrasi ve hukuk devletinin en önemli yansıması adil yargılanma hakkıdır. Sürekli gelişen ve yapısal özelliği itibariyle çok kapsamlı olan bu hak bugün yargılama hukukunun evrensel ölçütü olarak bilinmektedir. Hür, demokratik ve hukuka saygılı rejimlerde olduğu gibi bizim hukuk düzenimizde de adıl yargılanma hakkı koruma altına alınmıştır. Hakkı etkili kılmakta asıl görev ise yargıya düşmektedir. Söz konusu hakkı layıkıyla hayata geçirmek ve bu konuda evrensel ölçütleri karşılamak yargının başlıca görevidir. Yargının ilk ve en temel misyonu; bağımsız ve tarafsız olmaktır. Bağımsızlık, yargı yetkisini kullanan hakimlerin yasama ve yürütmeyle davadaki taraflara ve her türlü etkilere bağımsız olmaları, kimseden emir ya da talimat almadan hukuka ve vicdanlarına göre karar vermeleri anlamına gelmektedir. Tarafsızlık ise hakimlerin her türlü etkiden uzak, kişisel duygu, düşünce, hayat görüşü, inanç ve değer yargılarından sıyrılarak karar vermeleridir. Yargının bağımsızlığı devletin, tarafsızlığı ise hakimlerin görev ve sorumluluğu altındadır. Adaletin her türlü etkiden, yönetme ve yönlendirmeden uzak bir şekilde kendi kurum ve kuralları çerçevesinde gerçekleşebilmesi için yargının bağımsız ve tarafsız olması zorunludur. Çağdaş, demokratik toplumlarda yargının etik değerlere bağlı olması, doğru işlemesi ve halkın yargıya güven duyması son derece önemlidir. Bir toplumda adaletin kalitesi hakimlerin niteliği ile doğrudan ilgilidir. Hakimlerin sürekli öğrenerek, kendilerini geliştirerek ve edindikleri bilgileri özümseyerek uygulamaları mesleğin gerektirdiği önemli bir sorumluluktur. Yargının toplum nezdinde itibarının güçlenmesi için kararların bağımsız yargı mercilerince tam bir tarafsızlık içerisinde alınmış olması yanında bu tarafsızlığın dışa yansıması da gerekmektedir” dedi.




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