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29 Kasım 2017 15:54

Darbecilerin Tümgeneral Gençtürk’ü derdest etme anının görüntüleri dava dosyasına girdi

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında darbecilerce derdest edilen dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı Tümgeneral Ömer Şevki Gençtürk’ün Akıncı Üssü’ne götürülme anının görüntüleri dava dosyasına girdi.

Darbecilerin Tümgeneral Gençtürk’ü derdest etme anının görüntüleri dava dosyasına girdi

29 Kasım 2017 15:54


FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin açılan dava, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince görülüyor. Karargahtaki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen bilirkişi heyeti, görüntülerle ilgili incelemelerini tamamladı. Davanın dosyasına giren rapora göre, darbe sanığı eski KKK Geliştirme Daire Başkanı Tuğgeneral Erhan Caha’nın talimatlarıyla hareket eden darbeciler, saat 20.48’de tam teçhizatlı olarak KKK Personel Başkanı Tümgeneral Ömer Şevki Gençtürk’ün odasına girdi. Sanık eski Yarbay Şahin Karatekin, "Sizi Genelkurmay Başkanlığı adına tutukluyorum" dedi ve Gençtürk’ün elleri bağlandı. Darbecilerin derdest edilen Gençtürk’ü odadan çıkarmaları ve turnikeden geçirerek darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü’ne götürme anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.




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