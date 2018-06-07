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07 Haziran 2018 14:04

Darüşşifa’dan dev iftar

Darüşşifa Okulları, düzenlediği 4 bin kişilik iftar programında velileri ve öğrencileri ağırladı.

Darüşşifa’dan dev iftar

07 Haziran 2018 14:04


Darüşşifa Okullarının Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenen iftar programına sekiz şubenin velileri, öğrencileri, öğretmenleri ve personeli ile basın mensupları ve Gölbaşı halkı katıldı. İftarın ardından semazen gösterileri eşliğinde müzik dinletisi, ilahiler, Hacivat ve Karagöz oyunları, çocuklar için özel Ramazan eğlencelerinin gerçekleştirildiği etkinlikte çocuklara pamuk şeker, macun şeker, tatlı ve dondurma dağıtıldı. İftar öncesi lise öğrencilerinin sunumu katılımcılardan büyük alkış aldı.


Darüşşifa Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Osman Karaaslan, yaptığı konuşmada Darüşşifa’nın velilerin çocuklarını emanet ettiği en güvenli liman olduğunu belirterek, “Bu birlik ve beraberliğimizin içerisinde hareket edip, manevi duygularımızı yücelttiğimiz bu organizasyonu düzenleyerek sizlerle bir arada olduğumuz için çok mutluyuz. Bu hafta mezuniyetlerimizi gerçekleştirdik ve geleceğin doktor, mühendis, öğretmen, hukukçu ve daha birçok mesleğe adım atacak öğrencilerimizi yeni başarılara uğurladık. Onlara de gelecek hayatlarında mutluluklar diliyoruz” diye konuştu.




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