Çocuklarının, torunlarının ve bir çok yakınlarının DEAŞ’e katıldığını belirten ve özellikle Konya’dan gelen aileler toplu bir şekilde Dışişleri Bakanlığı’na dilekçe vererek yakınlarının Türkiye’de yargılanmasını istediler.

“Kızımın, kocası ve iki çocuğu öldü, 2 ufak çocuğuyla yalnız kaldı”

4 erkek çocuğunun ve bir kız çocuğunun damadıyla birlikte terör örgütüne katıldığını belirten, damadının ve iki torununun orada vefat ettiğini söyleyen Ayşe Yapıcı, “ Ben kızımla görüşüyordum. Uzun zamandır haber alamıyorum. Damadım ‘Irak’ta iş kuracağım’ dedi. Kızımı alıp gitti. Şimdi de kızımı istiyorum geri vermiyorlar. Cumhurbaşkanı Konya’ya geldiği zaman ona ulaşmaya çalıştım müsaade etmediler. Ben Konya’da yaşıyorum. Oradan buraya bu dilekçeyi vermeye geldim. Kızımın kocası öldü. 2 tane oğlu vardı, onlarda okula giderken bomba patlamış ölmüşler. İki tane ufak çocuğu ile birlikte kızım orada yalnız kaldı. Sesimizi duysunlar bize yardım etsinler” dedi.

“Çocuklarımız yargılanacaksa burada yargılansınlar”

3 torunu, oğlu ve gelininin terör örgütüne katıldığını belirten ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım isteyen bir vatandaş ise “Çocuklarımız bir cahillik yaptı. Keşke hiç gitmeseydiler. Ben çocuklarımı geri istiyorum. Üç senedir onlardan haber alamıyorum. Onların nerede olduğunu bilmiyorum. Yaşayıp yaşamadıklarını da bilmiyorum. Acımızı dindirsinler artık. Çocuklarımız yargılanacaksa burada yargılansınlar. Neden buraya göndermiyorlar. En son 90 gün önce irtibat kurdum gelinimle. Gelinim bana, ‘Anne biz burada yarı açız, yarı tokuz’ dedi. Bize yardımcı olsunlar diye sesimizi duysunlar diye bugün buraya dilekçe vermeye geldik. Buradan da Cumhurbaşkanlığına geçeceğiz” ifadelerini kullandı.