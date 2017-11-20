Diğer
Kategoriler
20 Kasım 2017 13:09

DEAŞ’e katılan çocukları için Dışişleri Bakanlığı’ndan yardım istediler

Çocuklarının terör örgütü DEAŞ’e katıldığını ve uzun süredir çocuklarından ve yakınlarından haber alamadıklarını belirten aileler, Dışişleri Bakanlığı’na, çocuklarının ve yakınlarının geri getirilmesi için dilekçe verdiler.

DEAŞ’e katılan çocukları için Dışişleri Bakanlığı’ndan yardım istediler

20 Kasım 2017 13:09


Çocuklarının, torunlarının ve bir çok yakınlarının DEAŞ’e katıldığını belirten ve özellikle Konya’dan gelen aileler toplu bir şekilde Dışişleri Bakanlığı’na dilekçe vererek yakınlarının Türkiye’de yargılanmasını istediler.



“Kızımın, kocası ve iki çocuğu öldü, 2 ufak çocuğuyla yalnız kaldı”


4 erkek çocuğunun ve bir kız çocuğunun damadıyla birlikte terör örgütüne katıldığını belirten, damadının ve iki torununun orada vefat ettiğini söyleyen Ayşe Yapıcı, “ Ben kızımla görüşüyordum. Uzun zamandır haber alamıyorum. Damadım ‘Irak’ta iş kuracağım’ dedi. Kızımı alıp gitti. Şimdi de kızımı istiyorum geri vermiyorlar. Cumhurbaşkanı Konya’ya geldiği zaman ona ulaşmaya çalıştım müsaade etmediler. Ben Konya’da yaşıyorum. Oradan buraya bu dilekçeyi vermeye geldim. Kızımın kocası öldü. 2 tane oğlu vardı, onlarda okula giderken bomba patlamış ölmüşler. İki tane ufak çocuğu ile birlikte kızım orada yalnız kaldı. Sesimizi duysunlar bize yardım etsinler” dedi.



“Çocuklarımız yargılanacaksa burada yargılansınlar”


3 torunu, oğlu ve gelininin terör örgütüne katıldığını belirten ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım isteyen bir vatandaş ise “Çocuklarımız bir cahillik yaptı. Keşke hiç gitmeseydiler. Ben çocuklarımı geri istiyorum. Üç senedir onlardan haber alamıyorum. Onların nerede olduğunu bilmiyorum. Yaşayıp yaşamadıklarını da bilmiyorum. Acımızı dindirsinler artık. Çocuklarımız yargılanacaksa burada yargılansınlar. Neden buraya göndermiyorlar. En son 90 gün önce irtibat kurdum gelinimle. Gelinim bana, ‘Anne biz burada yarı açız, yarı tokuz’ dedi. Bize yardımcı olsunlar diye sesimizi duysunlar diye bugün buraya dilekçe vermeye geldik. Buradan da Cumhurbaşkanlığına geçeceğiz” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
5
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Salı
    Hafif Kar Yağışlı
    5°C
  • Çarşamba
    Hafif Kar Yağışlı
    7°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    7°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç