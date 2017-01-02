Dede Torun Evlerinde ilmi sohbetler devam ediyor

Kuşaklar arası bağı güçlendirmek için 2010 yılında Dede Torun Evi projesi hayata geçiren Pursaklar Belediyesi, kış aylarında ihtiyarlar için özel ilmi sohbetler düzenliyor.

Türkiye genelindeki diğer belediyelere de örnek olan Dede Torun Evleri soğuk kış mevsiminde ihtiyarların vazgeçilmezi oldu. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’in “Geçmişin tecrübesini gelecek nesillere aktarmak ve dede ile torunu buluşturmak istiyoruz” diyerek geliştirdiği Dede Torun Evlerinde ilmi, kültürel ve sanatsal faaliyetler yapılıyor. 6 yıldır Pursaklar’da hizmet veren Dede Torun Evleri; Mimar Sinan Dede Torun Evi, Merkez Dede Torun Evi, Yavuz Selim Dede Torun Evi ve Saray Dede Torun Evi olarak dört merkezde dede ile torunu buluşturuyor. İçerisinde kütüphanesi, sohbet odası, abdesthanesi, mutfağı, çocuk oyun alanı, çocuk derslikleri bulunan Dede Torun Evleri, geleneksel mimarisi ile huzur veriyor. Dede ve torunların buluştuğu sıcak ortamda ilmi sohbetler, sanatsal faaliyetler, aşıklar gecesi, türkü şölenleri, şiir geceleri, başkan ile sohbet günleri, sağlık taramaları gibi çok sayıda program yapılıyor.