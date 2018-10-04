Dedektör köpekler halkla buluştu

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, görev köpeklerini 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde halkla buluşturdu.

Ankara'daki bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlik ile vatandaşlara hayvan sevgisi ve hayvan haklarının öneminin anlatılmasının yanı sıra, görev köpekleri hakkında vatandaşlara bilgi verildi. Görev köpeklerinin vatandaşlarla buluşturulduğu etkinlikte polisler, vatandaşlara sokak hayvanları için mama da dağıttı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde görevli Komiser Yardımcısı Merve Hilal Yıldız, “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü sebebiyle Şube Müdürlüğümüzden buraya tanıtım amaçlı geldik. Bugün can dostlarımızın günü, görev arkadaşlarımızın günü. Onları halkla buluşturmaya geldik. Köpeklerimize sevgi veriyoruz. Eğitimin temeli de bu zaten” dedi.

Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şube müdürlüğümüzde 10 farklı branşta eğitim verilmekte. Bu branşlardan başlıcaları narkotik, patlayıcı, asayiş, iz takip köpeği, özel operasyon köpeği. Eğitimimiz 45 günden itibaren başlar. Köpeklerimiz 45 günden itibaren sosyalleşmeye, halk arasına girmeye başlarlar.”

Köpeklerin sağlığının her şeyden önemli olduğunu kaydeden Yıldız, “Uzman veteriner eşliğinde köpeklerimizin her türlü sağlık tetkikleri, beslenme, diyet programları uygulanmakta” şeklinde konuştu.

Yıldız, vatandaşlara tavsiyelerde bulunarak, “Çocuklarına küçük yaşta hayvan sevgilerini aşılamalarını, bunun için hayvanat bahçelerine gitmelerini, sokağa bir kapma mama ve su koymalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Etkinliğe katılan İbrahim Eren Yılmaz ise köpeklerle ilgili olarak, “Akıllılar, muhteşemler. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Bakalım başka hangi etkinlikleri yapacaklar, onu merak ediyorum” dedi.

Vatandaşlara da seslenen Yılmaz, “Her gün hayvanları korusunlar, onlara süt versinler ve hayvanları çok sevsinler” şeklinde konuştu.

Melahat Bozoğlu ise “Hayvanları severim, insanlardan daha iyiler, daha duygusallar. Daha ne söyleyebilirim, kimse zarar vermesin" dedi.