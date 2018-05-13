Delice’ye Mamak parkı

Kardeş Belediyecilik Projesi kapsamında yapılan Mamak-Delice Kardeşlik Parkı ve Açık Hava Düğün Salonu törenle hizmete açıldı. Parkın açılışına Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, AK Parti Delice İlçe Başkanı Adem Gökdere, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Müfit Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Akgül, açılışını gerçekleştirdiği açık hava düğün meydanında kıyılan ilk nikaha da şahitlik etti. Yapılan park ve düğün salonunun Mamak ile Delice arasında kardeşlik bağlarını güçlendireceğini kaydeden Akgül, “Şehirleri imar ederiz, ama asıl önemli olan gönülleri abad etmektir. Deliceli vatandaşlarımız bu parkı kullanırken bizleri hatırlasınlar. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem de, Delice’ye yaptırılan park ile Akgül’ün ilçe sakinlerinin gönlünde yer ettiğini kaydederek teşekkür etti. Özdem, “Delice Belediyesi olarak her alanda gerçekleştirdiğimiz atılımlarla örnek bir ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Mamak Belediyesine ilçemize böylesine güzel bir park kazandırdıkları için teşekkür ederiz” dedi.

İlçe sakinlerinin açılışına yoğun ilgi gösterdiği park, 12 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edildi. Parkta, düğün, nişan, mevlit, sünnet gibi organizasyonların yapabilecek. Ayrıca gelin damat odası, kamelyalar, kapalı alan, oyun grupları, yürüyüş yolları, voleybol sahası, halı saha, çok amaçlı salon bulunuyor.