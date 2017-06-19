Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 11:08

Demetevler sakinleri iftar sofrasında buluştu

Yenimahallelilere bereketli ve huzurlu bir Ramazan yaşatmak için kolları sıvayan Yenimahalle Belediyesi, bu kez de Demetevler sakinlerini iftar sofrasında buluşturdu.

Demetevler sakinleri iftar sofrasında buluştu

19 Haziran 2017 11:08


Yenimahalle Belediyesi, Demetevler Mimar Sinan Ortaokulu bahçesinde iftar programı düzenledi. Fazlı Çoban ve Esat Aydoğan’ın okuduğu ilahi, dua ve Kur’an tilaveti ile başlayan iftar programına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Yardımcısı Erhan Aras, meclis üyeleri ve muhtarlar da katıldı.


Özenle hazırlanan şık masaları saatler öncesinden dolduran vatandaşlara ezogelin çorba, kavurma, pirinç pilavı, patates kızartması ve tulumba tatlısı ikram edildi. Ezanın okunmasıyla birlikte dualarla iftarlarını açan yaklaşık bin 500 vatandaş, yemeğin ardından verilen sıcak çayla da içlerini ısıttı. Programda konuşma yapan Başkan Yaşar, Yenimahallelilerle birlikte oruç açmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Bu mübarek ayda edeceğiniz duaların, kılacağınız namazların, tutacağınız oruçların İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan birlik, beraberlik, barış ve kardeşlik duygularının yoğun olarak yaşandığı bir aydır. Ramazan ayı hoşgörü, sevgi, kardeşlik ayıdır. Barış ve kardeşliğin egemen olduğu topraklarımızda birlik ve bütünlüğümüzü kimse bozamaz, buna izin vermeyiz. Bizim farklılıklarımız zenginliğimizdir” ifadelerini kullandı.


Aynı zamanda programda Hacivat-Karagöz’den meddaha, kukla gösterilerinden yarışmalara, fasıllardan animasyonlara kadar birçok etkinlik de düzenlendi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
21
°
C
  • Pazartesi
    21°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    28°C
ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 24 RAMEZÂN 1438
  • 19 Haziran 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :02:56
  • Güneş :05:13
  • Öğle :13:01
  • İkindi :17:00
  • Akşam :20:28
  • Yatsı :22:26
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!