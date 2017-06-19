Demetevler sakinleri iftar sofrasında buluştu

Yenimahalle Belediyesi, Demetevler Mimar Sinan Ortaokulu bahçesinde iftar programı düzenledi. Fazlı Çoban ve Esat Aydoğan’ın okuduğu ilahi, dua ve Kur’an tilaveti ile başlayan iftar programına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Yardımcısı Erhan Aras, meclis üyeleri ve muhtarlar da katıldı.

Özenle hazırlanan şık masaları saatler öncesinden dolduran vatandaşlara ezogelin çorba, kavurma, pirinç pilavı, patates kızartması ve tulumba tatlısı ikram edildi. Ezanın okunmasıyla birlikte dualarla iftarlarını açan yaklaşık bin 500 vatandaş, yemeğin ardından verilen sıcak çayla da içlerini ısıttı. Programda konuşma yapan Başkan Yaşar, Yenimahallelilerle birlikte oruç açmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Bu mübarek ayda edeceğiniz duaların, kılacağınız namazların, tutacağınız oruçların İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan birlik, beraberlik, barış ve kardeşlik duygularının yoğun olarak yaşandığı bir aydır. Ramazan ayı hoşgörü, sevgi, kardeşlik ayıdır. Barış ve kardeşliğin egemen olduğu topraklarımızda birlik ve bütünlüğümüzü kimse bozamaz, buna izin vermeyiz. Bizim farklılıklarımız zenginliğimizdir” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda programda Hacivat-Karagöz’den meddaha, kukla gösterilerinden yarışmalara, fasıllardan animasyonlara kadar birçok etkinlik de düzenlendi.