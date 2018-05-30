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30 Mayıs 2018 09:46

Demirlibahçe esnafından Akgül’e hizmet teşekkürü

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Demirlibahçe Muhtarı Seray Günyüz ve mahalle esnafını makamında ağırladı.

Demirlibahçe esnafından Akgül’e hizmet teşekkürü

30 Mayıs 2018 09:46

Ziyarette Mamak’a ve mahallelerine yaptıkları hizmetlerden dolayı Akgül’e teşekkür eden heyet, belediye çalışmalarından duydukları memnuniyeti ifade etti.


Hizmetlerin karşılığında yapılan bu tür ziyaretlerin kendilerine moral ve motivasyon sağladığını belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "İlçemizin gelişmesi noktasında esnafından, iş adamına, vatandaşından yöneticisine kadar herkesin fikrini önemsiyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne Mamak’a değer katacak hizmet ve projeleri birer birer hayata geçirdik. Bu hizmetleri hayata geçirirken de esnafımızın güven ve desteğini her zaman yanımızda hissettik. Bugün bizi ziyaret eden esnaf kardeşlerim ve muhtarımıza çok teşekkür ederim. Mamak’a çok daha güzel yatırım ve projelerle katkı sunacağız” dedi.




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