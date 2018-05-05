Deniz Gezmiş ve arkadaşları Ulucanlar’da anıldı

CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl konuşmasında, “Onlar ki, bu ülkede hiçbir şekilde kendi kişisel çıkarlarını önlerine koyarak, kısacık ömürlerine en ufak bir lekeyi sığındırmadılar. Onlar ki, 6. Filo’ya karşı bir büyük protesto yürüyüşü düzenlemişlerdi. Bir tek amaçları vardı, Amerikan emperyalistlerinin o kirli postalarının Türkiye topraklarına değmesini istemiyorlardı. Onlar ki, Samsun’dan Ankara’ya bir büyük Mustafa Kemal Atatürk yürüyüşü gerçekleştirdiler. Ve onlar ki, Hakkari’de Zap Suyu üzerinde köylülerin o çaresizliğini gidermek için bir devrimci gençlik köprüsü inşa etmişlerdi. Ve onlar ki, Filistin halkı ile dayanışma için bir grup arkadaşı ile Filistin’e giderek büyük bir mücadeleye canları pahasına destek vermişlerdi” dedi.

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener konuşmasında şunları kaydetti:

“Ulucanlar Cezaevi Türkiye siyasi tarihinde önemli mekanlardan bir tanesidir. Bundan 46 yıl önce devrimci gençlik önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan bu cezaevinde katledildiler. Henüz 25 yaşında ikinci Kurtuluş Savaşı’nı vermek üzere yola çıkan Denizler bugün halkın gönlünde efsaneleşmiştir.”

CHP Altındağ İlçe Başkanı Servet Akman yaptığı konuşmada “Faşizm tarafından katledilen devrimci mücadelenin yiğit evlatlarının önünde saygı ile eğiliyorum. Kendi idam sehpasını tekmeleyen kahramanlar dün olduğu gibi bugün de zalimlerin korkulu rüyası, halkın umudu olmaya devam edecektir. Kan, gözyaşı ve alın teri ile sulanan bu topraklar nice yiğitler yetiştirmiştir ve yetiştirecektir. O yüzdendir ki, umutsuzluğa, karamsarlığa yer yoktur” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ulucanlar Cezaevi kapısı önüne kırmızı karanfiller bırakıldı.