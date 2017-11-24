Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın kesinleşmiş idam hükmünün ıslak imzalı orijinal evrakı, bir müzayedede 5 lira açılış fiyatından satışa sunulmuş ve iş adamı Mehmet Özgü Boza tarafından 47 bin 500 liraya satın alınmıştı. Sosyal medyadan belgeyi yırtıp atacağını ilan eden Boza, ancak gelen öneriler üzerine bu fikrinden vazgeçti. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin önerisi üzerine Boza, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam hükmünün ıslak imzalı orijinal evrakının Ulucanlar Cezaevi Müzesinde sergilenmesine karar verdi. Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının kaldığı koğuşta Boza’dan evrakı alarak, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın eşyalarının sergilendiği yere koydu.

“Evrak için en uygun yer Ulucanlar Cezaevi Müzesi”

Mehmet Özgü Boza’ya ulaşıp evrakın Ulucanlar Cezaevi Müzesinde sergilenmesini sağlayan Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki, “Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının mahkeme kararlarının ıslak imzalı bir şekilde Mehmet Özgü Boza tarafından farklı bir amaçla alındığını duyduk. Hemen arkadaşlara Özgü Bey’le irtibata geçmelerini söyledim. Ulucanlar Müzesinde sergilenmesin en uygunu olacağını söyledim. Burada zaten Deniz ve arkadaşlarının şahsi eşyaları da var. Bugün kendisi İstanbul’dan kalktı geldi. Kendisi bu belgeyi Altındağ Belediyesi Ulucanlar Cezaevi Müzesine hibe edecek. Bizim bu düşüncemizi anlayışla karşıladığı için kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

“Arkadaşlarım yırtmamam gerektiğini söyledi”

Deniz ve arkadaşlarının idam hükmünün ıslak imzalı orijinal evrakını satın alan iş adamı Mehmet Özgü Boza ise, “Bu belgenin bir diğer orijinali Deniz Gezmiş Vakfında var. Zaten yıllardır Vakfın internet sitesinde yayınlanıyor. Yırtacaktım ama benim her görüşten, her siyasi görüşten arkadaşlarım var. Hepsi bana yırtmamam gerektiğini söyledi. Bir kağıt parçasının insanları birleştirmesi çok güzel bir şey” ifadelerini kullandı.

Müzeyi gezerken evrakın müzeye konulduğunu gören hukuk fakültesi öğrencileri ise duygu ve düşüncelerini şöyle aktardı:

“Hukuk öğrencisi olarak buraya kaç defa geldiğimi hatırlamıyorum. Biz bu belgelerin yırtılacağını duymuştuk. Belgenin asıl yeri burası. Müzede sergilenmesi çok daha iyi oldu. Bizler de gezip görebiliyoruz. Burada tüm Türk siyaseti yatıyor. Bunlara bir yeni belgenin eklenmesi gayet güzel oldu.”