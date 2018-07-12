ve Tic. AŞ (Sefine Tersanesi) arasında “Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi Tedarik Projesi Sözleşmesi” imzalandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacına yönelik hazırlanan projeyle muharip gemilerin akaryakıt, su ihtiyaçları ile yiyecek, yedek parça, tıbbi malzeme, cephane ikmal ihtiyacı denizde ikmal yöntemiyle gerçekleştirilecek. Bu gemi aynı zamanda MİLGEM, LHD gibi muharip gemilerle birlikte açık deniz ve okyanus ötesi sahalarda komuta kontrol gemisi görevini icra etme kabiliyetine sahip olacak. Gemi, yerli tasarım ile Sefine Tersanesi tarafından inşa edilecek ve Aselsan, Havelsan, Türk Loydu başta olmak üzere birçok yerli savunma sanayii firması bu projede görev alacak. SSB tarafından yürütülen sözleşmeler kapsamındaki yerli sistemlerin ADVENT Savaş Yönetim Sistemi’ne entegrasyonunu içeren projeyle yüzde 77’nin üzerinde yerli sanayii katılımı ve offset gerçekleştirilmiş olacak.