Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Etlik Ayvalı Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Gökşin, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek ve Ayvalı Mahallesi Muhtarı Fikri Soysal'ın eşlik ettiği Başkan Tuna, Seval Caddesi üzerindeki her bir dükkana uğrayarak, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu. Ayvalı esnafı, sorunlarını dinleyen ve tek tek taleplerini not alan Başkan Tuna'ya bu ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Esnaf kadar vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Tuna, “Sizlerin bizi gülen gözlerle karşılamanız, bizim de yüzümüzü güldürüyor. Bizleri çok mutlu ediyorsunuz. Sağ olun var olun” dedi.

Derste sürpriz ziyaretçi

Esnaf ziyaretlerinden sonra Satuk Buğra İlkokulu'na sürpriz ziyarette bulunan Başkan Tuna'yı, Okul Müdürü Adem Çakır karşıladı. Öğrencilerin en iyi şartlarda eğitim görebilmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Başkan Tuna, dersteki öğrencileri de ziyaret ederek, başarı dileklerini iletti. Başkan Tuna, okul ziyaretinin ardından 1991 yılında Şırnak Uludere'de şehit olan Ali Balak'ın ailesini de ziyaret etti. Şehit Ali Balak'ın babası Bilal Balak ve abisi Numan Balak ile yakından ilgilenen Başkan Tuna, okunan Yasin-i Şerif'in ardından şehit yakınları ile birlikte dua etti.