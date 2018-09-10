Dev festival sona erdi

Osmanlı'dan günümüze buram buram tarih kokan kültür ve turizm kenti Beypazarı, uluslararası bir festivale ev sahipliği yaptı. Bugün sona eren 24. Uluslararası Beypazarı Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Tarih, Kültür ve Turizm Festivali, Hırkatepe Mahallesi'nde Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin dedesi, Ertuğrul Gazi'nin babası olan Gazi Gündüzalp'i anma etkinlikleriyle başladı. Festival daha sonra şehir merkezinde ‘Dostluk Yürüyüşü' kortejinin festival alanına yürümesiyle devam etti. Tarihi Suluhan'da Ankara Üniversitesi Moda Tasarım ve Takı Tasarım bölümlerinin ortaklaşa düzenlediği, ‘Modern Dokunuşlar ile Anadolu' giysi ve ayakkabı defilesi düzenlendi.

Protokol açılışına yoğun katılım

Festivalin üçüncü gününde protokol açılışıyla başlayan etkinliklere, Ankara milletvekilleri Emrullah İşler, Nevzat Ceylan, Barış Aydın, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, yabancı ülke büyükelçileri, siyasi parti ilçe başkanları, çok sayıda STK temsilcisi ve vatandaşlar katıldı. Açılış etkinliğinde Karaşar oyun ekibi, Azerbaycan, Makedonya, Gürcistan ve Bulgaristan halk oyunları ekipleri gösterilerini sergilerken, protokol heyeti kurulan yöresel stantları ve festival alanını gezdi.

Kardeş şehir protokolleri imzalandı

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Mihallıçcık Belediye Başkanı İsmail Uysal, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, Kıbrıscık Belediye Başkanı Doğan Dağ ile kardeş şehir protokolü imzalandı. Festivalin üçüncü gününde de Nevşehir Derinkuyu Yazıhüyük Belediye Başkanı Cengiz Çavdar ile kardeş şehir protokolü imzalandı. İmzalanan kardeş şehir protokolüne Beypazarı Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar ve Nevşehir Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş şahitlik etti.

Yarışmalara yoğun ilgi

Havuç konseptli yarışmalar büyük ilgi gördü. Üç ana dalda yarışan ve jüri üyeleri tarafından tadılarak puanlanan yemeklerde, havuçlu kapama ile Elif Çetin birinci, havuçlu köfte ile Gözde Şanal ikinci ve havuçlu saç kavurma ile Yasemin Çevik üçüncü oldu. Dört gün boyunca süren etkinliklerde şehir merkezinde kurulan yöresel gıda stantları, konuk belediyelerin kültür tanıtım stantları, sokak sanatçıları, resim sergileri, taş adamlar, çocuk oyun grupları gösterilerini sergiledi. Yerli ve yabancı folklor grupları ile mahalli sanatçılar da festivalde sahne aldı. Tarihi konakların göz doldurduğu Alaaddin Sokak'ta gün içinde sergilenen klasik otomobiller büyük ilgi görürken, akşam alana kurulan sahnede TRT'nin Akşam Sefası sanatçıları ile unutulmaz bir müzik şöleni yaşandı. Atatürk Parkı'nda kurulan dev sahnede sevilen sanatçı Mustafa Yıldızdoğan birbirinden güzel parçalarını Beypazarlılar ile birlikte seslendirdi.

Festivale coşkulu final

Festivalin son günü Beypazarı Genç Atıcılar ve Avcılar Derneği ortaklığıyla düzenlenen ‘Atıcılık Yarışması' Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ın hedefe yapmış olduğu atışlar ile başladı. Katılımları ile festivali renklendiren halk oyunları grup temsilcileri ve katılımcı belediye yetkililerine Halkevi'nde düzenlenen etkinlikle, Başkan Kaplan tarafından katılım belgesi ve hediye takdimleri yapıldı. Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Tarihimize, kültürümüze sahip çıkmak, bizden sonraki kuşaklara aktarabilmek adına önemsediğimiz ve her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz festivalimizin sonuna gelmiş bulunmanın mutluluğu içerisindeyiz. Dört günlük festivalimiz boyunca yoğun katılımlarıyla bizleri yalnız bırakmayan misafirlerimize, değerli hemşehrilerime ve mesai arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" dedi.