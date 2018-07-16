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16 Temmuz 2018 15:09

Dev operasyonla gözaltına alınan 84 kişi adliyeye sevk edildi

Ankara merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Kalkan" operasyonuyla gözaltına alınan 84 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Dev operasyonla gözaltına alınan 84 kişi adliyeye sevk edildi

16 Temmuz 2018 15:09


Ankara merkezli Hakkari, Van ve İstanbul olmak üzere 4 ilde uyuşturucu satışının engellenmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, Ankara’da ikamet eden Muzaffer A. önderliğindeki silahlı suç örgütünü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler tarafından yapılan takip sonucu, örgütün periyodik şekilde Güneydoğu bölgesinden Ankara’ya uyuşturucu madde getirdiği tespit edildi. Ekipler, bunun üzerine harekete geçerek örgüte operasyon başlattı. Teknik ve fiziki takip sürecinde örgütten 46 kişi yakalanarak cezaevine konuldu. Bazı birimlerden 350 ekip ve toplam bin 500 polisin katıldığı operasyonu Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz bizzat yönetmişti. 15 dedektör köpeğin kullanıldığı operasyonda, örgüt elemanlarının önceden belirlenen 200 adresine helikopter destekli eş zamanlı baskınlar yapılmış, bazı şüphelilerin silahlı olduğu bilgisi üzerine Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı özel timler bu adreslerde bina ve daire kapılarını kırarak içeri girmişti.



84 kişi adliyeye sevk edildi


Yapılan baskınlar neticesinde İstanbul’da 2 kişi, Hakkari’de 1, Van’da 1 kişi olmak üzere örgüt lideri Muzaffer Arkaç ile birlikte 3’ü polis toplam 79 kişi gözaltına alınmıştı. Devam eden çalışmalar sonucunda firari 5 şüpheli daha yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.


Adreslerde yapılan aramalarda 67 kilogram eroin, 38 bin 580 uyuşturucu hap, 21 ruhsatsız tabanca, 14 tüfek ile aralarında lüks cip ve otomobillerin de yer aldığı 21 araç ele geçirilmiş, uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 120 bin 918 liraya el konulmuştu.




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