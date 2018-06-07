Devlet hastanesinde cihaz testleri başladı

Pursaklar’ın en büyük ihtiyacı olan 150 yataklı Devlet Hastanesi inşaatı yaz kış demeden büyük gayretlerle tamamlanarak son aşamaya geldi. Türk bayrağı asılan ve tabelaları takılan hastane binasında tıbbi cihazların test aşamasına geçildi. Elektrik, doğalgaz, su ve internet abonelikleri tamamlanan hastane, test aşamasının bitmesiyle birlikte temizlik yapılarak hazır hale getirilecek.

Başından beri süreci takip eden ve Devlet Hastanesinin ilçeye kazandırılmasında büyük gayretleri olan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, hastanenin bir an önce hizmete girmesi için süreci hızlandıracak görüşmeler yaptı. Böylece gerekli olan cihazlar hastane birimlerine yerleştirilmeye başlandı. Gerek bakanlık bürokratlarıyla, gerekse yüklenici firma yetkilileriyle sürekli iletişim halinde olup inşaatı başından beri yakından takip eden Başkan Çetin “Hemşehrilerimizin büyük bir heyecan ile beklediği hastanemizde test aşamaları başlıyor. Elektrik, doğalgaz ve su testlerinin yapılması ve bütün cihazların yerleştirilmesi gerekiyor. İnşallah hızlı bir şekilde bu süreç de tamamlanarak hastanemiz hizmet verme aşamasına gelecek. Buradan faydalanacak tüm hemşehrilerim için de şifa kapısı olsun inşallah” dedi.

AK Parti Milletvekili Emrullah İşler ile birlikte hastanede incelemelerde bulunan Başkan Çetin şunları söyledi:

“Hem bakanlığımız ile hem de yüklenici firma ile sürekli irtibat halindeyiz. Hem Sayın Kaymakamımız hem de bizler çalışmaları yakından takip ediyoruz. İşçi kardeşlerimiz yaz kış demeden büyük bir özveri ile çalıştı. Hepsine teşekkür ediyorum. Elektrik, su, doğalgaz, internet abonelikleri yapıldı. İçeride tıbbi cihazlar da yerleştirilmeye başlandı. Ameliyathanelerin kapıları takıldı. Asansörlerin testleri yapılıyor. Bahçe duvarları yapıldı. Türk bayrağımız ve hastane tabelası asıldı. Önümüzdeki hafta iç binanın temizliği de yapılarak cihazların kurulumu başlayacak. Belediye olarak peyzaj çalışmalarını büyük ölçüde tamamladık.”

Pursaklar Devlet Hastanesi içerisinde kulak burun boğaz, dâhiliye, ortopedi, diyetisyen, kadın doğum, göz, genel cerrahi, cildiye, göğüs hastalıkları, nöroloji, kardiyoloji, psikiyatrı, 7 adet ameliyathane, 1 adet sezeryanhane, mescit, mutfak, yemekhane, çamaşırhane, laboratuvarlar, röntgen odaları gibi bütün bölümler yer alacak. Vatandaşın bütün ihtiyaçlarına cevap verecek olan hastanede kreş de yer alıyor. 3 blok olarak inşa edilen hastane, 5 ayrı binadan oluşuyor. Hasta kabul kısmında anaokulu da yer alıyor. Hastanede çalışacak personel ise Sağlık Bakanlığı tarafından istihdam edilecek.