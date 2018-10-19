Devlet koruması altındaki çocuklar meslek sahibi oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Anadolu İletişim ve Eğitim Derneği (ANİLDER) iş birliğiyle düzenlenen “Mesleğim Var Geleceğim Var Projesi”nin sertifika töreni, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla yapıldı.

ATO Congresium VIP Salonu'nda düzenlenen sertifika töreninde konuşan Bakan Selçuk, tüm kamu politikalarında aile ve bireyin refahını öncelediklerini belirterek, “Bizim için kız çocuklarımız söz konusu olduğunda akan sular duruyor. Sevgili kızlarımıza baktıkça geleceğe dair umutlarımız da artıyor. Sevgili gençler, sizler yüreğinizde taşıdığınız umutla milletimizin istikbali olacaksınız. Daha çok çalışarak beraberce Türkiye'nin geleceğini inşa edeceğiz. Hayallerinizi ve umutlarınızı asla kaybetmeyin” dedi. Çocuk hakları alanında pek çok proje yürüttüklerini anlatan Bakan Selçuk, 34 ildeki 63 Çocuk Destek Merkezi'nde bin 667 çocuğun bakım ve rehabilitasyon desteği aldığını bildirdi. Mesleğim Var Geleceğim Var Projesi'nin Çocuk Destek Merkezi'nde kalan kız çocuklarının sosyal entegrasyonunu ve istihdamını, iş gücü piyasasına erişimlerini kolaylaştıran önemli bir proje olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, “Proje ile kız çocuklarımızın özgüveni artmış, iletişim becerileri gelişmiş, ayrıca mesleki eğitimle hayat boyu bir mesleğe sahip olmaları için ön çalışmalar yapılmış olacak” diyerek, proje nedeniyle ATO'ya ve ANİLDER'e teşekkür etti.

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin de insana yapılan yatırımın tüm yatırımlar içinde çok önemli ve öncelikli bir yere sahip olduğunu belirterek, “İnsana yapılan yatırım, topluma ve geleceğimize yapılan yatırımdır” şeklinde konuştu. Şahin, Ankara Ticaret Odası'nın mesleki eğitim ve Ankara'nın potansiyelini hareket geçirmek için yaptığı çalışmaları yakından takip ettiğini de sözlerine ekledi.

Projenin ikincisi yolda

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ise konuşmasında, geçen yıl Ekim ayında başlatılan projenin amacının, devlet himayesi altındaki şiddet veya istismar mağduru kız çocuklarının meslek sahibi yapılarak sosyal ve ekonomik hayata katılmaları olduğunu söyledi. Proje kapsamında Ankara Ticaret Odası olarak, Çocuk Destek Merkezi'ne kuaför, bilgisayar ve drama atölyeleri kurduklarını anlatan Baran, bu atölyelerde kız çocuklarına kuaförlük, güzellik uzmanlığı, tıbbi sekreterlik ve yönetici sekreterliği eğitimleri verdiklerini kaydetti.

Mesleğim Var Geleceğim Var Projesi'nin ATO'nun tüm çalışmaları içinde ayrı bir yere sahip olduğunu vurgulayan Baran, “Çocuk Destek Merkezlerinde kalan, şiddet ya da istismar görmüş çocuklarımızın bakım ve koruma altına alınması ve topluma yeniden kazandırılması gerçekten çok önemli. Ekonomik ve sosyal yaşamın dışında kalmış bu çocuklarımızın, topluma yararlı ve gelecekten umutlu bireyler haline getirilmelerinin tüm toplumun görevi olduğunu düşünüyorum. Ankara Ticaret Odası yönetimi olarak bu proje içerisinde yer almakla çok hayırlı bir iş yaptığımıza inanıyorum” diye konuştu.

Projenin ikincisini de gerçekleştireceklerini açıklayan Baran, gençlere, “Yönünüzü geçmişe değil hep geleceğe çevirin. Sizler bu eğitim projesinin sonunda altın bilezik sahibi oldunuz. Bundan sonra inşallah en kısa zamanda işlerinize yerleşecek ve hayatınızın yeni bir evresine geçeceksiniz. Sizden tek beklentimiz önce kendinize sonra yakın çevrenize sonra da toplumumuza faydalı bireyler olmanız. Unutmayın, sizler bizim geleceğimizsiniz” sözleriyle seslendi.

40 kız çocuğuna eğitim verildi

ANİLDER Başkanı Hülya Kartal da konuşmasında, devletin himayesi altındaki kız çocuklarının topluma kazandırılması amacıyla yürütülen projeye desteklerinden dolayı ATO'ya teşekkür etti. Proje kapsamında 10 ayda 40 kız çocuğuna eğitim verildiğini, bunlardan 22'sinin sertifika aldığını söyleyen Kartal, iş adamlarından da istihdam konusunda destek vermelerini istedi. İşe yerleştirilen R.D. adlı kız çocuğu, 3 aydır çalıştığını ve çok mutlu olduğunu anlattı.

Sertifikaları Bakan Selçuk verdi

Konuşmaların ardından proje kapsamında eğitim alarak meslek sahibi olan kız çocuklarına sertifikaları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından verildi. Sertifika törenine, AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Selahattin Güven, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bestami Erkoç, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Süleyman Ekinci, Meclis Üyeleri Abidin Memili, Ali İhsan Güçlü, Belgin Sağdıç, Çetin Çataloğlu, Erkin Delikanlı, Musa Beşparmak, Mustafa Tekeli ve Raşit Mandıroğlu katıldı.