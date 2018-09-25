Devlet tiyatroları seyirciyle buluşuyor

Yeni tiyatro sezonunda 70'inci yılını kutlayacak olan Devlet Tiyatroları sanatseverlerle buluşmak için gün sayıyor. Sanatçılar ise perdelerin açılmasına bir hafta kala prova çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Sezona 32 prömiyerle başlayacak olan Devlet Tiyatroları, 2 Ekim Salı gününden itibaren sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sahnelerde kostümsüz ve doğal halleriyle oldukça renkli görüntüler oluşturan oyuncular, provaların en heyecanlı döneminde oldukları görüşünde birleşiyor.

Birbirinden özel yapımların sahneleneceği yeni sezonda; Üç Kâğıtçı, Reis Bey, Suç ve Ceza, Hırçın Kız, Kış Masalı, Kendi Gökkubbemiz ve Fehim Paşa Konağı gibi yeni oyunların yanında geçtiğimiz sezona damga vuran İkinci Katil, Anna Karenina, Profesyonel, Köprüdeki Adam ve sürpriz Türk müzikalleri seyirciyle buluşacak.

Devlet Tiyatroları, sezon içerisinde gerçekleştireceği projelerle de birçok ilki gerçekleştirecek. "Tır Tiyatrosu" projesiyle daha önce ulaşılamayan köylerde çocuk ve gençler tiyatro oyunlarıyla buluşturulacak, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekilecek ve kütüphanelerde bir süredir çocuklar için gerçekleştirilen atölye çalışmaları yeni dönemde müzelerde de yaygınlaştırılacak.

Ankara sahnelerinde 8 yeni oyun

Devlet Tiyatrolarının ilk ay repertuvarında en fazla yeni oyun Ankara'da sahnelenecek. Ankara Devlet Tiyatrosu 2018-2019 tiyatro sezonuna 8 yeni oyun ile başlayacak.

‘Tahtsız Kraliçe', ‘Reis Bey', ‘Kış Masalı', ‘Misafir', ‘Divane Ağaç' (Yunus Emre), ‘Ben Anadolu', ‘Sevda Dolu Bir Yaz' ve ‘Suç ve Ceza' Ankara sahnelerinde seyirciyle buluşacak yeni oyunlardan.

‘Tahtsız Kraliçe' Şinasi Sahnesinde, ‘Reis Bey' Küçük Tiyatroda, ‘Kış Masalı' Akün Sahnesinde, ‘Misafir' Altındağ Tiyatro Sahnesinde, ‘Divane Ağaç' (Yunus Emre) İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesinde, ‘Ben Anadolu' Stüdyo Sahnede, ‘Sevda Dolu Bir Yaz' Ziraat Sahnesinde ve ‘Suç ve Ceza' Cüneyt Gökçer Sahnesinde seyirci karşısına çıkacak.

İstanbul sahnelerinde 3 prömiyer

Yeni sezonda 3 yeni oyunla perde açacak olan İstanbul Devlet Tiyatrosu en çok yeni oyunun sahneleneceği ikinci şehir. ‘Hırçın Kız', ‘Radyum Kızları' ve ‘Kendi Gök Kubbemiz' İstanbul seyircisiyle buluşacak yeni oyunlardan.

Bölgelerdeki yeni oyunlar

‘Nereye' ve ‘Prömiyer Partisi' isimli oyunların İzmir'de prömiyerini yapacak olan Devlet Tiyatroları, Bursa'da ‘Üç Kağıtçı'yı, ‘Barbara'nın Doğumu'nu ve ‘Kapılar'ı, Adana'da ‘Kadın Sığınağı'nı ve ‘Yarınlara Geç Kalmadan'ı, Trabzon'da ‘İkinci El Cinayet'i, Diyarbakır'da ‘Entrikalı Dolap Komedyası'nı, ‘Gül'e Ağıt'ı ve çocuk oyunu ‘Sihirli Kitap'ı, Antalya'da ‘Zümrüdüanka'yı ve ‘Godot'yu Beklerken'i Beklerken'i, Erzurum'da ‘Ufak Bir Hata'yı ve çocuk oyunu ‘Bir Flamingonun Renkli ve Çiçekli Hayatı'nı, Konya'da ‘Fehim Paşa Konağı'nı ve ‘Gün Anneme Gebe'yi, Sivas'ta çocuk oyunu ‘Ayışığı Sirki'ni, ‘Lena, Leyla ve Diğerleri'ni ve ‘Kargo'yu, Van'da ise ‘Kahvede Şenlik Var'ı seyirciyle buluşturacak.