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27 Temmuz 2018 17:27

Devrilen forklift altında feci şekilde can verdi

Ankara’da otoparka inerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen forkliftin altında kalan sürücüsü feci şekilde can verdi.

Devrilen forklift altında feci şekilde can verdi

27 Temmuz 2018 17:27


Olay, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anadolu Bulvarı üzerinde bulunan özel bir iş yerinde forklift sürücüsü olarak çalışan 25 yaşındaki Irak’lı Ali Ciri, akşam saatlerinde otoparka inerken henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Çarpma sonucu forklift ve duvar arasında sıkışan Ciri’yi gören diğer çalışanlar, durumu hemen ilgili yerlere bildirdi.



Feci şekilde can verdi


Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, Ciri’nin hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri de olay yerine güvenlik şeridi çekti. Durum daha sonra Olay Yeri İnceleme birimine bildirildi. Ekipler, olayla ilgili delilleri ve fren izlerini muhafaza altına aldı. Ciri’nin cenazesi, olay yerine intikal eden Savcı’nın yaptığı inceleme sonrası Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.



Baba sinir krizi geçirdi


Öte yandan, Ali Ciri’nin babası Hüseyin Ciri, aldığı kötü haberle hemen olay yerine geldi. Baba Ciri, güçlükle ayakta dururken, ailenin 3 yıl önce kazanın yaşandığı özel şirkette buldukları iş için Irak’tan Ankara’ya geldikleri öğrenildi. Polislerin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.




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