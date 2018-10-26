Devrilen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Ankara'da köprü bariyerlerine çarparak yan devrilen otomobilde sıkışan sürücü, araçtan burnu bile kanamadan çıktı.

Kaza, gece yarısı Keçiören ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatih Caddesi üzerinden Tandoğan istikametinde seyreden 06 FK 9165 plakalı otomobil, Fatih Köprüsü üzerinde sürücü Aykut G.'nin (28) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yan devrildi. Kaza nedeniyle araçta hasar oluşurken sürücü, bulunduğu yerde sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşlar, araçlarını durdurarak sürücünün yardımına koştu. Yan dönen otomobilin içinde mahsur kalan Aykut G. ayaklarını pencereden dışarı çıkarıp ayağa kalkarak kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin ön camını keserek sürücüyü çıkaran itfaiye ekipleri, şahsı 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti. Tedbir amaçlı muayene edilen sürücünün kazayı burnu bile kanamadan atlattığı belirtildi.

Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.