Dikilitaş Kültür Merkezi iftar programıyla açıldı

Dikilitaş Kültür Merkezi’nin açılışına Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, AK Parti Ankara 1. Bölge Milletvekili adayı Murat Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Selim Ak Ceylan, Gölbaşı Belediyesi meclis üyeleri, belediye birim müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı. Açılışta konuşan Başkan Duruay, “Her Mahalleye Kültür Merkezi projesiyle yapımını başlattığımız Dikilitaş Kültür Merkezimizi 11 ayın sultanı Ramazan ayında böyle anlamlı bir iftar programında açmaktan mutluluk duyuyoruz. 530 metrekarelik bir alana kurulan kültür merkezimizin içinde muhtarlık ofisi, gelin odası, mutfak, lavabolar ve bir adet çok amaçlı salon ve kurs odası bulunuyor. Rahmet ve bereket ayında açtığımız Dikilitaş Kültür Merkezimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum “dedi.

Duruay’dan Dikilitaş’a halı saha müjdesi

Başkan Duruay, “Sevgili hemşehrilerim, Dikilitaş Mahallesi’ne yaptığımız hizmetler kültür merkezi ile sınırlı değildir. Öncelikle Dikilitaş Mahallemizdeki bütün sokakların asfalt çalışmasını tamamladık. Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yaptığımız çocuk oyun parkını tamamladık ve son olarak daha önce söz verdiğimiz halı sahanın yapımına başlıyoruz” dedi.

AK Parti Ankara 1. Bölge Milletvekili Murat Yıldırım ise, “Belediye Başkanımız burada çok güzel bir konak yapmış. AK Parti mahallerimize, köylerimize imar ve irfan götürmektedir. Burada yapılan mimari yapının içerisindeki faaliyetlerle kültür ve geleneklerimiz sürdürülecek, toplantılarımızla birlik ve beraberliğimiz daim olacaktır. Belediye Başkanımız Fatih Duruay’a bu güzel hizmetinden dolayı teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Dikilitaş Kültür Merkezi’ndeki iftar programı, Dikilitaş Mahallesi Muhtarı Ercan Öztürk’ün Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’a bakır işlemeli Osmanlı devlet arması hediye etmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.