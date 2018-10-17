“Dikkat trafik” var

Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncuları, Kasım ayına yeni bir oyun ile merhaba diyecek. 1 ay boyunca gösterimde olacak iki perdelik komedi türündeki oyun ile gençlerin bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kent Tiyatrosu'nda sergilenen oyunların hem eğlendirdiğine hem de bilinçlendirdiğine dikkat çeken Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bu sezon da Mamaklıları tiyatronun çok önemli eserleriyle buluşturacağız. Tamamen ücretsiz olarak sergilenen oyunlarımıza vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.