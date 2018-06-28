Dikmen Hanımlar Lokali’nden ’El sanatları Yıl Sonu Sergisi’

Hanım Lokali’ne üye el sanatları kursiyerleri hazırladıkları el emeği ürünlerden oluşan ahşap boyama, geri dönüşüm ürünleri, panç nakışı, takı tasarımları ile maharetlerini ortaya koydu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz ve çok sayıda vatandaşın katıldığı sergi açılışında, Dikmen Hanımlar Lokali eğitmenlerinden İrfan Yaprak Yıldırım ile 48 kursiyer eserleriyle tam not aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Elmadağ Gençlik Merkezi ve Çocuk Kulübü üyeleri de hem yıl sonu gösterisi hem de el işi sergisiyle büyük beğeni topladı. Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin, İlçe Kaymakamı Turgay Ünsal, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz ile İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Baloğlu’nun izlediği yıl sonu gösterisine Elmadağlılar da yoğun ilgi gösterdi. Çocuk Kulübünün 4-6 yaş arası 11 minik üyesince hazırlanan ilahi ve tiyatro gösterisi büyük alkış alırken, miniklerin el işi sergisi de görenleri şaşırttı.