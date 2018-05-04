Dikmen Vadisi sakinlerinden Başkan Tuna’ya teşekkür

Dikmen Vadisi 4. ve 5. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’nde (son etap) hak sahipleriyle büyükşehir belediyesi arasında sağlanan anlaşmanın ardından, gecekondu sahipleri, Başkan Tuna’ya teşekkür etti.

Dikmen Vadisi’nde bulunan gecekondularını kendi elleriyle güle oynaya yıkan hak sahipleri, büyükşehir belediyesi önüne gelerek basın açıklaması yaptı. "Yerinde ıslah, maliyetine konut", "Birlik olduk, kazandık" pankartlarıyla büyükşehir belediyesi önünde toplanan gecekondu sahipleri, sorunu çözüme kavuşturan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’yı sık sık alkışladı.

Dikmen Vadisi Konut Yapı Kooperatifi Sözcüsü Candaş Türkyılmaz, 12 yıllık mücadelenin tatlıya bağlandığının altını çizerek, randevu talep ettikleri Başkan Tuna’ya, Dikmen halkı adına teşekkür etti ve şöyle konuştu:

"Bölgede yaşayan tapusuz ve tapu tahsisi belgesi olmayan vatandaşlar olarak talebimiz bulunduğumuz mahallede ıslah çalışması yapılmasıydı. Tapusu olmayanlar için de yine aynı bölgede maliyetine konut verilmesi için yıllarca mücadele ettik. Biz bundan sonra da inşaat sürecinin devam etmesini, mağduriyet yaşanmamasını istiyoruz. Bugüne kadar bize destek olan başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Tuna’ya, odalara ve ilgili tüm kurumlara teşekkür ediyoruz.”

Projede son durum

Dikmen Vadisi Son Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nde öncelikle tapu tahsis belgeli gecekondu sahiplerinden oluşan bin 530 vatandaş ile anlaşma sağlandı. Proje alanında kalan tapu ya da tapu tahsis belgesi bulunmayan 870 gecekondu malikiyle de Doğukent Kentsel Dönüşüm Proje alanında her malik için 200 metrekare arsa tahsis edilmek üzere uzlaşmaya varıldı.

Toplam dönüşüme konu 2 bin 235 gecekondudan bugüne kadar 2 bin 50’si yıkılırken, geriye kalan gecekonduların da yıkım çalışmaları devam ediyor.