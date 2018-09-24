Dil Bayramı TDK'da kutlanacak

Dil Bayramı bu sene Ankara'da Türk Dil Kurumu (TDK) binasında düzenlenecek bir törenle kutlanacak.

1932'de, Mustafa Kemal Atatürk'ün katılımıyla Dolmabahçe Sarayı'nda toplanan ilk Türk Dili Kurultayı'nın açılış günü olan 26 Eylül, her yıl 'Dil Bayramı' olarak kutlanıyor. Geçen sene Amasya'da kutlanan Dil Bayramı, bu sene Ankara'da, Türk Dil Kurumu (TDK) binasında düzenlenecek bir törenle kutlanacak. Saat 10.30'da, TDK Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Halûk Dursun'un konuşmalarıyla başlayacak program, TDK Başkanı Gülsevin'in kurum çalışmalarıyla ilgili sunumuyla devam edecek. Törenin sonunda ise ATV'de yayımlanan “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışma programına “Türk Diline Katkı Ödülü” verilecek.