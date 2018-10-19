Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsünün ortaklaşa düzenlediği 'Dil Öğretimi ve Öğrenimi Çalıştayı' başladı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsünün ortaklaşa düzenlediği 'Dil Öğretimi ve Öğrenimi Çalıştayı' başladı. Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsüne üye ülkeler olan Afganistan, Azerbaycan, İran, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan ve Türkiye'den uzmanların katıldığı çalıştayda 19 ülkeden 80 kadar uzman üye ülkelerin dil öğrenme ve öğretme faaliyetlerini çok yönlü olarak ele alacak. Çalıştay 20 Ekim'de sona eriyor.

Çalıştayın açış konuşmalarını Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin ve Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü Başkanı Prof. M. Akif Kireççi yaptı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu toplantıya iştirak edenlerin aynı gönül coğrafyasının temsilcileri olduğuna dikkat çekerek, toplantıya katılanların yüzyıllardır aynı coğrafyayı paylaştıklarını ve bu vesileyle aralarında gönül bağı oluştuğunu, bunun da dile yansıdığını belirtti. Ana dilini bilmeyenin yabancı dil öğrenmesinin zor olduğunu ifade eden Hekimoğlu, dil öğreticilerinin yetiştirilmesinde bazı sıkıntıların yaşandığını ve bundan da yüksek öğretim kuruluşlarının sorumlu olduğunu söyledi.

TDK Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin ise kurumun geçmişten bu yana dil öğrenimi ve öğretimi alanında farklı faaliyetlerle hizmet vermeyi sürdürdüğünü vurguladı. Gülsevin, TDK'nin bu çerçevede çok sayıda çalışma toplantısı tertip ettiğini, sözlük ve araştırma-inceleme kitabı yayımladığını da vurguladı.

Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü Başkanı Prof. M. Akif Kireççi ise teşkilatın kuruluş süreci ve amaçlarından söz ederek, Türkiye, İran ve Pakistan tarafından kurulan Teşkilata daha sonra Avrasya'daki Türkçe konuşan ülkelerin de dahil olduğunu belirtti.