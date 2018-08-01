Dilenciden şok itiraf: "Günde 500 lira götürüyorum"

Ankara’nın en yoğun alanlarından biri olan Kızılay Meydanı’nda dilencilik yapan yaşlı bir kadının vatandaşlarla sohbeti telefonla kayıt altına alındı. Dilenci kadının yanına yaklaşan vatandaş, telefonunun kamerasıyla kayda girerek, "Teyze Ramazan ayında günlük ne kadar kazanıyorsun? Kaç saat çalışıyorsun?" sorularını sordu. Yaşlı dilenci ise bu sorulara memnuniyetsiz şekilde cevap verdi. Dilenci, "Günlük öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum" dedi. Telefonunun kamerasıyla o anları kaydeden vatandaş, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Hızla yayılan görüntülerde dilenci kadın büyük tepki gördü.