Sosyal Sorumluluk Platformu kapsamında yer alan “Dilenmiyorum, Kazanıyorum, Kazandırıyorum Projesi" için Ankara Kalkınma Ajansında sponsorluk imza töreni gerçekleştirildi.

Sponsorluk imza törenine Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Türkmen Göçmen Mülteci ve Sığınmacılarla Dayanışma Derneği (TÜGÖDER) Başkanı Münevver Taşkın, proje sponsoru Matbuu Baskı ve Internet Hizmetleri Organizasyon Ltd.Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Afşar ve davetliler katıldı. Sosyal Sorumluluk Platformu adına törende konuşan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Platform'un 11 başlık altında sivil toplum kuruluşları tarafından projelendirilen çeşitli toplumsal sorunları sponsor ve gönüllüleri ile buluşturan bir yapı olduğunu belirtti. “Dilenmiyorum, Kazanıyorum, Kazandırıyorum Projesi"nin Ankara'da yaşayan, maddi ve manevi desteğe ihtiyaç duyan Suriyeli kadınlara meslek edindireceğine ve yaşam kalitelerini artıracağına vurgu yapan Şayık, “Hem TÜGODER'e hem de proje sponsorumuza samimi gayret ve desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

TÜGÖDER Başkanı Münevver Taşkın ise, “Dilenmiyorum, Kazanıyorum, Kazandırıyorum Projesi ile mücbir sebeplerden dolayı ülkelerini terk ederek ülkemize gelen misafirlerin yüzde 70'ini oluşturan dul ve yetim kadın, genç kızlarımız ile dezavantajlı Türk kadınlarımız ve genç kızlarımızın hayata ve işgücüne adapte olmalarını sağlamak amacıyla atölye çalışmaları ile üretime yönelik meslek edindirme ve dil öğrenme faaliyetleri yürütülecektir. Katkılarından dolayı Matbuu Baskı ve Internet Hizmetleri Organizasyon Şirketine teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Proje sponsoru Matbuu Baskı ve Internet Hizmetleri Organizasyon Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Afşar, sosyal sorumluluğun önemine değinerek, projede yer almaktan ve destekçi olmaktan duydukları mutluluğu ifade etti.