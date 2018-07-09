Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Türk Dil Kurumu öncülüğünde ilan edilen 2017 Türk Dili Yılı kapsamında Yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye layık görülen eserlerden oluşan sergi de aynı gün ziyarete açılacak. Yarışmanın ası ve fotoğraf dalında birinciler 15 bin, ikinciler 10 bin, üçüncüler 5 bin ve teşvik ödülüne layık görülenler de 2 bin 500 liranın sahibi olurken karikatür dalında ödüle layık eser bulunamadı.

Ödül töreni 12 Temmuz’da, Ankara’daki Vakıfbank Hizmet Binası Toplantı Salonu’nda saat 10.00’da sergi açılışıyla başlayacak. 10.30’da ise saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’ndan sonra açış konuşmalarına yer verilecek. Sonrasında seçici kurul üyelerine teşekkür belgeleri ve yarışmada Türkiye çapında dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek.