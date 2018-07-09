Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Ankara
  •  » Dilimiz Kimliğimizdir Karikatür, Ası Ve Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni 12 Temmuz'da
09 Temmuz 2018 09:54

Dilimiz Kimliğimizdir Karikatür, Ası ve Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni 12 Temmuz’da

Türk Dil Kurumu ve Vakıfbank iş birliğiyle gerçekleştirilen ’Dilimiz Kimliğimizdir Karikatür, Ası ve Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni 12 Temmuz’da düzenlenecek.

Dilimiz Kimliğimizdir Karikatür, Ası ve Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni 12 Temmuz’da

09 Temmuz 2018 09:54


Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Türk Dil Kurumu öncülüğünde ilan edilen 2017 Türk Dili Yılı kapsamında Yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye layık görülen eserlerden oluşan sergi de aynı gün ziyarete açılacak. Yarışmanın ası ve fotoğraf dalında birinciler 15 bin, ikinciler 10 bin, üçüncüler 5 bin ve teşvik ödülüne layık görülenler de 2 bin 500 liranın sahibi olurken karikatür dalında ödüle layık eser bulunamadı.


Ödül töreni 12 Temmuz’da, Ankara’daki Vakıfbank Hizmet Binası Toplantı Salonu’nda saat 10.00’da sergi açılışıyla başlayacak. 10.30’da ise saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’ndan sonra açış konuşmalarına yer verilecek. Sonrasında seçici kurul üyelerine teşekkür belgeleri ve yarışmada Türkiye çapında dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
33
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç