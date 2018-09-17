Dini Yüksek İhtisas Merkezlerinde yeni eğitim-öğretim dönemi başladı

Dr. Ali Erbaş, Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi'nde eğitim gören Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi kursiyerleriyle yeni eğitim-öğretim döneminin ilk dersini yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi'nde eğitim gören Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi kursiyerleriyle yeni eğitim-öğretim döneminin ilk dersini yaptı. İlk dersi bayan hocalarla yapan Erbaş, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ederek ihtisas eğitimi alacak hocalara başarılar diledi.

Erbaş, toplumu sahih dini bilgiyle buluşturma noktasında, yüksek ihtisas merkezlerinde eğitim alan hocalara büyük görevler düştüğünü ifade ederek, “Dini Yüksek İhtisas Merkezlerimiz, hem Diyanet İşleri Başkanlığının hem ülkemizin en önemli eğitim kurumlarından birisidir” dedi.

Dini Yüksek İhtisas Merkezlerinin bilgi üreten ve toplumu sahih dini bilgiyle buluşturma noktasında büyük rolü olan hocaların yetiştiği yer olduğunu söyleyen Erbaş, Dini Yüksek İhtisas Merkezlerinde eğitim almaya hak kazanmanın zorluğuna işaret ederek, “Görevlerinizden 3 yıl muaf tutularak sadece ilimle uğraşmanızı sağlayacak bir ortamın hazırlanmış olması büyük bir nimet, büyük bir fırsattır” diye konuştu.

İhtisas eğitimi alan bayan hocaların bu eğitimi aldıktan sonra akademik çalışmayla bunu taçlandırmalarının önemli olduğunu söyleyen Erbaş, fıkıh, tefsir, hadis ve Ulum-u İslamiye konularında eğitim almanın önemine değinerek, bu eğitimin rahat bir şekilde alınabilecek yerin de Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yüksek İhtisas Merkezleri olduğunu kaydetti.

Daha sonra erkek hocaların bulunduğu sınıfa geçen Başkan Erbaş, ilahiyat fakültelerinde edindikleri birikimin üzerine Dini Yüksek İhtisas Merkezlerinden alınan eğitimle birlikte hocaların daha donanımlı bir şekilde vazifelerine devam edeceklerini belirtti.

Dini Yüksek İhtisas Merkezlerinde eğitim almanın büyük bir nimet ve fırsat olduğunu kaydeden Erbaş, “Rabbim bu Dini Yüksek İhtisas Merkezlerinin, proje aşamasından bugüne gelinceye kadar oluşumunda katkısı olan herkesten razı olsun. Çok büyük bir projeyi, Başkanlığımıza, ülkemize ve İslam dünyasına kazandırdılar” şeklinde konuştu.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının yürütmüş olduğu din eğitiminin önemine işaret ederek, “Bunun için sahih dini bilgiyle donanmış, kendisini hazırlamış, Kur'an ve sünnet çizgisinden taviz vermeyen bir ilmi birikime sahip olmuş insanlara ihtiyacımız var. Bu da inşallah bu sıralarda gerçekleştirilecek” dedi.

Din istismarıyla mücadelede noktasında ihtisas eğitimi alan hocalara önemli görevlerin düştüğünü vurgulayan Erbaş, “Hurafelerle, rüyalarla, sahih dini bilgiden uzak anlayışlarla, insanlara din anlatan birileri ortaya çıkıyor. Buna kim engel olacak? Bizler engel olacağız inşallah” şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş'a ziyarette, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu ve Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç de eşlik etti.