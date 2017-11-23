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23 Kasım 2017 12:33

Dişlerin bakımı Sincan Belediyesinden

Ağız ve Diş Sağlığı Haftası sebebiyle Sincan Belediyesi, Sincanlı hanımları ağız ve diş sağlığı hakkında bilgilendirdi.

Dişlerin bakımı Sincan Belediyesinden

23 Kasım 2017 12:33

Yavuz Sultan Selim Kültür Merkezi’nde Diş Hekimi Rukiye Camgöz tarafından bilgilendirilen hanımlar, ağız ve diş sağlığı taramasından da geçirildi.


Şeker, çikolata gibi katkılı yiyeceklerden çok az miktarda tüketilmesi gerektiğinin altını çizen Diş Hekimi Rukiye Camgöz, “Şekerli gıdalar tüketildikten sonra mutlaka ardından elma, havuç ya da bir dilim peynir tüketilmesi gerekiyor. Şekerin dişimize nüfus etmesini engellemek için bir bardak su da içilebilir. Cips ve kola tarzındaki ürünlerin ise kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor. Tüketildiği takdirde dişlerimizde geri dönüşü olmayacak, bütün hayatımızı etkileyecek derecede ciddi zararlara yol açabilirsiniz” dedi.


Uygulamalı olarak hanımlara dişlerin nasıl fırçalanması gerektiğini anlatan Camgöz, “Günde en az iki kez dişlerinizi fırçalayın” uyarısını yaptı.


Halkın sağlığının kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Ülkemizde ağız ve diş sağlığı ile ilgili sorunlar en önemli halk sağlığı sorunları arasındadır. Ağız ve diş sağlığı da genel sağlığın, dolayısıyla yaşamsal fonksiyonların ve yaşam kalitesinin vazgeçilmez bir unsurudur. Bu nedenle bizler de Sincanlı vatandaşlarımıza ağız ve diş sağlığı hakkında bilgiler verdik, taramadan geçirdik” diye konuştu.




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