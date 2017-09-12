Divriğililer Yakacık’ta pilav şenliğinde buluştu

Geleneksel Divriği Pilav ve Kültür Şenliği, Yenimahalle Belediyesi Yakacık mesire alanında yapıldı.

Ankara’nın gözdesi Yakacık mesire alanı, renkli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Yenimahalle’nin yeşil cenneti Yakacık’ı tercih eden Divriğililer, gönüllerince bir gün geçirdi.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen Divriğililerin katıldığı şenlikte, hemşehriler birbirleriyle hasret giderdi. Şenlikte, canlı müzik eşliğinde uzun halay konvoyları oluştu, birbirinden güzel ezgiler hep bir ağızdan söylendi. Yerel sanatçıların kulakların pasını sildiği etkinlikte Sivaslılar, güzel havanın tadını çıkardı.

Yöresel lezzete büyük ilgi

Divriği’nin yöresel lezzeti etli bulgur pilavı, yufka ekmek ve ayranla birlikte alanı dolduran binlerce vatandaşa ikram edildi. Sivaslıların yanı sıra piknikçiler de yöresel lezzete büyük ilgi gösterdi.

Divriğilileri Yakacık’ta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Yaşar, “Hemşehri derneklerine önem veriyorum. Çünkü bu dernekler gelenek göreneklerimizin yaşatılmasına, ülkemizin birlik ve bütünlüğünün korunmasına ciddi katkılar yapıyorlar. Yıllardır devam eden Divriği Pilav Şenlikleri için yine Yakacık mesire alanının tercih edilmesinden ve Sivaslıları Yakacık’ta buluşturmaktan dolayı gururluyum” dedi.

Ankara Divriği Kültür Derneği Başkanı Nurullah Esat Ünsal’ın ev sahipliğinde gerçekleşen şenliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Levent Gök, Ankara Milletvekilleri Murat Emir, Necati Yılmaz, Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, STK yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.