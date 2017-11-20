Diyabet hastalarına Kamu Denetçiliği Kurumundan müjdeli haber

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Tip-I diyabetli hastaların şeker ölçüm çubukları, insülin pompası, aparatları ve sürekli ölçüm yapan sensörlere ücretsiz erişim sağlanması talebiyle gelen başvuruyu haklı bularak, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına tavsiyede bulundu. 19 yıldır Tip-I diyabet hastası olan bir vatandaş, gelişmiş ülkelerde diyabetlilerin haklarının daha iyi korunduğunu, diyabet tedavisinde yeni teknoloji tıbbi cihaz ve malzemelere ücretsiz ya da çok az fark ödeyerek ulaştıklarını belirterek, Tip-I diyabetlilerin şeker ölçüm striplerine, insülin pompasına, aparatlarına ve sürekli ölçüm yapan sensörlere fark ödemeksizin ulaşabilmeleri için gereğinin yapılması talebiyle KDK’ya başvurdu. Başvuruyu inceleyen KDK, devletlerin bireylere sağlık hizmeti sunma konusundaki pozitif yükümlülüğünün ülkenin sosyal ve ekonomik gerçeklerinden bağımsız olarak değerlendirilemeyeceği, devletlerin bu alanda geniş bir takdir yetkisine sahip olduğu kabul edilmekle birlikte anayasada sosyal bir hak olarak tanımlanan “sağlık hakkı” ve “sosyal güvenlik hakkı”nın doğrudan “yaşam hakkı” ile bağlantılı olduğu da gözetilerek, uzun vadede birey ve toplum sağlığının karşı karşıya olduğu risklerin karar alma süreçlerinde mutlak surette dikkate alınması gerektiğini belirtti. Şikayet başvurusunu yaptığı incelemeler sonucunda haklı bulan KDK, verdiği tavsiye kararında finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin kurumca ödenecek bedelleri ve tıbbi malzemelerin teminine ilişkin kıstaslar belirlenirken diyabete bağlı komplikasyonların maliyetlerinin de göz önünde bulundurularak, diyabet tedavisinde başarıya ulaştığı kanıta ve bilimsel verilere dayalı olarak tespit edilen yeni geliştirilen modern teknoloji tıbbi malzemeler, cihazlar, aparatlar ile ilaçların Sağlık Uygulama Tebliği’nde yer alması ve SGK’nın geri ödemesi kapsamına dahil edilmesi konusunda tavsiyede bulundu. KDK, aynı kararda halihazırda diyabet tedavisinde SGK’nın geri ödemesi kapsamında olan tıbbi malzemeler, cihazlar, aparatlar ile ilaçların geri ödeme koşullarında iyileşme sağlanması yönünde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına tavsiyede bulunulmasına karar verdi.