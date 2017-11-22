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22 Kasım 2017 09:17

Diyabet hastalarını ekmekte bekleyen tehlike

Ekmek uzmanı Mine Ataman, son günlerde diyabetli hastalar ile ilgili ekmek önerilerinde bulunulurken yapılan yanlışa dikkat çekti.

Diyabet hastalarını ekmekte bekleyen tehlike

22 Kasım 2017 09:17


Ekmek uzmanı Mine Ataman, diyabetli hastalar ile ilgili ekmek önerilerinde bulundu. Ataman, “Maalesef tahıllar ve ekmekler konusunda bilgi sahibi olmayan uzmanlar, diyabetli hastalar için ekmek önerilerinde bulunuyor. Tam buğday ekmeğinin glisemik indeksi ile beyaz undan yapılan ekmeğin glisemik indeksi birbirine çok yakındır. Bu anlamda insanların yanlış yönlendirilmemesi gerekir. Başka bir tehlike de çavdar ekmeği ve tam buğday ekmeğinin yapısındadır. Şöyle ki, piyasada satılan çavdar ekmeği ve tam buğday ekmeklerinin içinde az miktarda çavdar unu ve tam buğday unu bulunmaktadır. Bu ekmekleri tüketenler aslında kısmen tam tahıllı ekmek yemektedirler” dedi.


Diyabet hastaları nasıl olsa glisemik indeksi düşük diye bu tarz piyasada satılan ekmeklerden çokça tüketince tehlikenin ortaya çıktığını vurgulayan Ataman, “Bu anlamda gıda kodeksinde tam tahıllarla ilgili yapılacak ekmekler konusunda düzenlemeler yapılması gerekiyor. Eğer tam buğday ekmeği ya da çavdar ekmeği adı altında ekmekler satılacaksa bunlar mutlaka tam tahıllardan üretilmelidir. Bu sayede diyabet hastaları gerçekten glisemik indeksi düşük ekmekleri gönül rahatlığıyla tüketebilirler” diye konuştu.


Sağlıklı ekmek ve Anadolu’nun ekmek zenginliği konularında çalışmalar yürüten ve ustalıkla mühendisliği birleştiren ekmek uzmanı ve besin fütüristi Mine Ataman, bütün ekmeklerin Anadolu’nun on bin yıllık ekşi maya yöntemiyle üretilmesi ve tam tahıllardan ekmek yapılması halinde beslenme konusunda çok önemli aşama kaydedileceğini ifade etti. “Ekmek meselesi memleket meselesi” diyen Ataman, Türkiye’de insanların yüzde 70’inin günlük enerjilerinin yaklaşık 67’sini ekmekten sağlamakta olduğuna işaret etti.




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