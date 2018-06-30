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30 Haziran 2018 08:49

Diyanet İşleri Başkanı, 15 Temmuz gazisi Diyanet personelini kabul etti

15 Temmuz gecesi yaşananın bir işgal girişimi olduğunu belirten Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Rabbimizin huzurunda en önemli nafile ibadetlerden birisidir.

Diyanet İşleri Başkanı, 15 Temmuz gazisi Diyanet personelini kabul etti

30 Haziran 2018 08:49

Çünkü siz cihad ettiniz" dedi.


Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadele ederken gazi olan Diyanet personelini kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, gaziliğin şehitlik gibi önemli bir mertebe olduğunu söyledi.


15 Temmuz gecesi yaşananın bir işgal girişimi olduğunu belirten Başkan Erbaş, "Milletimizin başına örülmek istenen o belalara karşı çıkmış olmanız gerçekten takdire şayan ve Rabbimizin huzurunda en önemli nafile ibadetlerden birisidir. Çünkü siz cihad ettiniz" dedi.


Başkan Erbaş, 15 Temmuz’un görünen yüzünde FETÖ’nün ama görünmeyen yüzünde ise milletin kadim düşmanlarının olduğunu ve Türkiye ile savaştıklarını kaydetti.


"Şehit ya da gazi olmak için eline kına yakıp askere koşarak giden bir milletin çocuklarıyız" diyen Erbaş, "Bu ruhla gençliğimizi, neslimizi yetiştirmemiz lazım. Biz bunu lisanımızla her yerde anlatıyoruz. Sizin gazi unvanınız, temsiliniz bu meselenin ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Adeta temsilinizle siz tebliğinizi yapıyorsunuz" ifadelerini kullandı.


Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 15 Temmuz’da camilerde, Yaz Kur’an Kurslarında ve çeşitli platformlarda şehitleri anma programı düzenleyeceklerini ifade etti.




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