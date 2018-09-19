Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 15 Temmuz gazilerini kabul etti

Dr. Ali Erbaş, “Milletimizin yüreğinde kahramanlık destanı yazmak hep oldu, ilelebet de devam edecektir” dedi.

Dr. Ali Erbaş, Gaziler Günü'nde 15 Temmuz Derneği üyesi gazileri kabul etti. Gaziler Günü'nü tebrik eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, gaziliğin önemine dikkat çekerek, “Milletimizin yüreğinde kahramanlık destanı yazmak hep oldu, ilelebet de devam edecektir inşallah. Gençlerimizi, çocuklarımızı bu ruhla yetiştirmememiz gerekiyor" diye konuştu.

Bu yılın Mevlid-i Nebi Haftası'nın konusunu ‘Peygamber Efendimiz ve Gençlik' olarak belirlediklerini hatırlatan Erbaş, "Bu süreçte gençlerimize şehitlik ve gaziliğin ne kadar önemli bir şeref olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu duygu ile bizler yetiştiğimiz sürece milletimiz payidar olacak ve hiçbir hainin, hiçbir tuzak kuranın tuzağı başarılı olamayacak” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Derneği Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik ise, kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Erbaş'a teşekkür etti.

İş birliği protokolü imzalandı

Kabulün ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile 15 Temmuz Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolü Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak ile 15 Temmuz Derneği Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik imzaladı. İmza töreninin ardından Erbaş, “hayırlı olsun” dileğinde bulunarak dua etti.

Protokol çerçevesinde ortak hizmet projeleri hazırlanacak. Gaziler, gazi ve şehit yakınlarına bedensel, zihinsel ve ruhsal yönden gelişimine yönelik destek verilecek. Sosyal, kültürel ve sportif nitelikte eğitici ve motive edici faaliyetlerde bulunulacak. Seminerler, konferanslar ve organizasyonlar düzenlenecek. Diyanet İşleri Başkanlığı da protokol kapsamında, yurt içi ve yurt dışında gaziler, gazi ve şehit yakınları için gerçekleştirilecek olan organizasyonlarda personeli ile destek olacak.

Programa Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Ramazan Muslu ve Dr. Selim Argun da katıldı.