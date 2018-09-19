Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 15 Temmuz gazisi TEM eski Daire Başkanı Aslan'ı ziyaret etti

Dr. Ali Erbaş, 15 Temmuz gecesi gazi olan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele eski Daire Başkanı Turgut Aslan'ı evinde ziyaret etti.

Dr. Ali Erbaş, 15 Temmuz gecesi gazi olan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele eski Daire Başkanı Turgut Aslan'ı evinde ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ziyarette geçmiş olsun dileklerinde bulunarak Aslan'ın gaziler gününü kutladı. Erbaş, gaziliğin önemli bir mertebe olduğunu ifade ederek, “Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Gazilerimize acil şifalar ve hayırlı, uzun ömürler nasip eylesin” dedi.

İnsanın bu dünyada yaptıklarının ahirette mutlaka karşısında çıkacağını belirten Erbaş, “İnşallah sizin gaziliğiniz, daha önce memleketimiz ve milletimiz için yapmış olduğunuz fedakarlıklar amel defterinizde karşınıza çıkacak” ifadelerini kullandı. Erbaş, Diyanet olarak din istismarı ile mücadele kapsamında tüm Türkiye'de programlar düzenleyerek FETÖ ve DEAŞ'ı anlattıklarını, insanları aydınlattıklarını kaydetti.

TEM eski Daire Başkanı Turgut Aslan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Erbaş'a teşekkür etti. Aslan'ın 2015'te hacca gitmek için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını ama görev dolayısıyla gidemediğini ifade etmesi üzerine Başkan Erbaş, Aslan'a, “Önümüzdeki yıl ‘biz hazırız' dediğiniz zaman biz sizi hacca götürürüz inşallah” şeklinde konuştu.