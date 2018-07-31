Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde sela okuduğu için darp edilen Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Esenler Mahallesi Camii İmam Hatibi Faruk Açıkgöz’ü kabul etti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 15 Temmuz’un 2. yıl dönümünde Türkiye geneli yaptıkları programlarla ve o gecenin simgesi olan selaları yeniden okutarak milletin kahramanlığını yad ettiklerini söyledi.

İmam Açıkgöz’ü o gece sela okumak için gösterdiği gayretten dolayı tebrik eden Erbaş, "Sela sonrası yaşadığınız bu müessif olaydan dolayı geçmiş olsun diyorum. Bunu yapanları kınıyorum, hak ettikleri cezayı almaları için adaletin gereğini yapacağına inanıyorum” dedi.

15 Temmuz’un bir işgal girişimi olduğunu ifade eden Erbaş, "Millet olarak bu işgal girişimi karşısında tavrımızı aldık ve minarelerimizden yükselen sela sesleriyle işgal girişiminin engellenmesine büyük bir katkı sağladık. İnşallah 15 Temmuz’u her yıl selalarımız ile yad edeceğiz" diye konuştu.

İmam Açıkgöz ise Başkan Erbaş’ın davetinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, o gece yaşadıkları hakkında bilgi verdi.