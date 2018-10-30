Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 5 ilin yeni müftüsünü kabul etti

Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atamaları gerçekleştirilen il müftülerini kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, müftülere yeni görev yelerinde başarılar dileyerek, “Allah hayırlı eylesin, utandırmasın. Güzel hizmetlere vesile kılsın” temennisinde bulundu.

Müftülük makamının önemine işaret eden Başkan Erbaş, “Müftilik, Rabbimizin bir kullana nasip ettiği en önemli ve ulvi vazifelerden birisidir. Peygamber Efendimizin varisi olarak şehrin manevi mimarı, rehberi olarak bu görev, bulunduğunuz illerde size emanet” diye konuştu.

Başkan Erbaş, “Özellikle fitnenin, tefrikanın hızla ilerlediği bir dönemde gençlerle çocuklarla ilgilenmek, onların sırt-ı müstekim çizgisinde sabitkadem olabilmelerine en büyük katkıyı sağlayabilecek makamda olabilmek önemli bir vazifedir. Allah yardımcınız olsun” dedi.

Müftülerin tarihte yaşanan zor dönemlerde üstlendikleri sorumlulukları dile getiren Başkan Erbaş, şöyle konuştu:

“Bu millet büyük bir Kurtuluş Savaşı yaşamıştır. Kurtuluş Savaşı'nda nasıl ki müftilerimiz sarıklı mücahit olmuş, cephelerde milletin önünde yer almış. Bu devletin kuruluşunda nasıl ki Ankara Müftüsü, yeni oluşan devletin mayasının İslam'la oluşturulması noktasında orada bulunmuş ve sonraki süreçlere baktığımızda nasıl ki müftülerimiz, Diyanet İşleri Başkanlarımız gerekli vazifeyi yapmışlarsa bugün de aynı şekilde ülkemiz bir Kurtuluş Savaşı vermektedir. İşte burada müftülerimize düşen görev çok büyüktür. Şuana kadar çalıştığınız şehirlerdeki performansınız, yaptığınız güzel işler, bundan sonra da devam edecektir, buna inanıyorum.”

Mevlid-i Nebi Haftasının teması, “Peygamberimiz ve Gençlik”

Başkan Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftasının temasını “Peygamberimiz ve Gençlik” olarak belirlediklerini ifade ederek, gençlerle ilgilenmenin önemine değindi.

“Her Hocamıza 10 Genç Emanet Projesi”ni hatırlatan Başkan Erbaş, bu proje kapsamında yürütülecek çalışmaların müftüler tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

Kabule, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu ile atamaları yapılan Sakarya İl Müftülüsü İhsan Açık, Muğla İl Müftüsü İbrahim Öcüt, Kilis İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, Şanlıurfa İl Müftüsü Mehmet Taştan ve Kastamonu İl Müftüsü Ahmet Süzen katıldı.