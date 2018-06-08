Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, baba ocağında iftar yaptı

Dr. Ali Erbaş, memleketi Ordu’da baba ocağında hemşerileriyle yaptığı iftarda, “Cenabı Hak insanoğlunu nerede yaratacak, nerede yetişecek, nerede ömrünü tamamlayacak bunu takdir ediyor. Bizi de bu köyde yaratmış ve sizlerin içinden birisi olarak şu an itibariyle bu emaneti üzerimize nasip etmiş. Hepiniz adına Bu emaneti en güzel bir şekilde taşımaya çalışacağım, bunun için duaya ihtiyacımız var” dedi.

Dr. Ali Erbaş, Ordu’da doğup büyüdüğü Kabadüz ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde hemşerileriyle birlikte iftar yaptı. Kabadüz Belediyesinin Yeşilyurt Camii avlusunda hazırladığı iftar sofrasına Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden ve Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar yemeğinin ardından konuşma yapan Erbaş, tahsilinin ilk yıllarını Yeşilyurt, Kabadüz ve Ordu’da geçirdiğini belirterek, “Cenabı Hak insanoğlunu nerede yaratacak, nerede yetişecek, nerede ömrünü tamamlayacak bunu takdir ediyor. Bizi de bu köyde yaratmış ve sizlerin içinden birisi olarak şu an itibariyle bu emaneti üzerimize nasip etmiş. Hepiniz adına Bu emaneti en güzel bir şekilde taşımaya çalışacağım, bunun için duaya ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Dualarının ve ibadetlerinin insanın değerini arttırdığını belirten Erbaş, “Rabbimiz bizler için bazı vesileler ortaya koymuştur. Rabbimizi daha iyi anlamak için onun gönderdiği Kuran’ı Kerim’i öğrenmek, okumak ve anlamak için Rabbimiz önümüze fırsatlar koymuştur. Bu fırsatları en iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“Bütün insanların kardeşliğe ihtiyacı var”

İslam dininin birliğe, beraberliğe ve sevgiye verdiği öneme vurgu yapan Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Burada bu İftar sofrasında nasıl yan yana birlik ve beraberlik içerisindeysek gönlümüz istiyor ki dünyanın bütün Müslümanları aynı bu şekilde muhabbet içerisinde birbiriyle kardeş olsunlar. Sadece Müslümanlar değil bütün insanların kardeşliği ihtiyacı var. Dünyanın neresine gidersek gidelim bu kardeşliğin daha da gelişmesinin gerekli olduğunu görüyoruz. Çünkü Bizim dinimiz barış dinidir, kardeşlik dinidir. İslam’ın bütün dünyaya barış getirmek için gönderilen bir din olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Buna ihtiyaç var.”

“Düşüncelerin farklılığı bizim zenginliğimizdir”

Farklı düşüncelerin varlığını zenginlik olarak gördüğünü söyleyen Erbaş, “ Farklı düşünceler olabilir, düşüncelerin farklılığı bizim zenginliğimizdir. Önemli olan o düşüncelere saygı göstermektir. Şuradaki muhabbeti gönlümüz istiyor ki her yerde görelim, her yerde yaygınlaştıralım. Eğer öyle olursa her zaman dediğimiz gibi vatanımız ilelebet payidar olacaktır” şeklinde konuştu.

Erbaş, vatanın birlik ve beraberliğe çok ihtiyacı olduğunu anlatarak, “Büyüdükçe, geliştikçe, zenginleştikçe düşmanlarımız artıyor. Teröristler en büyük düşmanlarımız. Terör faaliyetleri ile ordumuzun milletimizin birlikte yapmış olduğu mücadeleyi hep birlikte görüyoruz. Dua gerektiğine dua ediyoruz, mal gerektiğinde malımızı, can gerektiğine canımızı veriyoruz. Şehitlerimiz işte bu birliğimizi beraberliğimizi korumak, vatanımızın ilelebet payidar olması için canlarını feda ettiler” ifadelerini kullandı.