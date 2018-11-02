Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bursa'da temaslarda bulundu

Bursa'da valilik, büyükşehir belediyesi ve il müftülüğünü ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Müftülüğümüzle diğer kurumlarımızın ele ele çalışmasından mutlu oluyoruz” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bursa Valisi İzzettin Küçük'ü makamında ziyaret etti. Bursa'nın kadim şehirlerden birisi olduğunu ifade eden Erbaş, Bursa'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının Bursa'da düzenlediği ve bugün başlayan Uluslararası İbnü'l Cezeri Sempozyumu'nu anımsatarak, “Ömrünün 7 yılını Bursa'da geçiren büyük bir alimin anılması, Bursa'da onun adına bir sempozyumun düzenlenmesi önemliydi, sizlerin destekleriyle bunu gerçekleştirdik” dedi.

Valiliğin Bursa'da yürütülen din hizmetlerine ve din eğitimine vermiş olduğu desteği ifade eden Erbaş, “Bu birlik ve beraberlik içerisinde çalışılırsa, gayret edilirse vatanımıza, milletimize daha yararlı işler yapmış oluruz. Din hizmetini, din eğitimini toplumumuza ulaştırma noktasında çalışmalarımızın başarıya ulaşması çok daha çabuk olur, çok daha verimli olur. Bu açıdan sizlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Erbaş, “İl Buluşmaları” çerçevesinde yapmış oldukları ziyaretlerin 16'ncısını Bursa buluşması ile gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bugün üniversitemizi ziyaret edeceğiz. Üniversitemizde öğrencilerimize konferans vereceğiz. Akşam sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geleceğiz. Sonra bütün din görevlilerimizle toplanacağız. Hizmetlerimizin daha nitelikli, daha kaliteli olabilmesi için yapmamız gereken hususları müzakere edeceğiz” şeklinde konuştu.

Vali İzzetin Küçük ise Erbaş'ı Bursa'da ağırlamaktan onur duyduklarını ifade ederek Başkan Erbaş'a ziyaret için teşekkür etti. Erbaş, din hizmetlerine ve din eğitimine verdiği destek için teşekkür belgesi verdi.

Erbaş, valilik ziyaretinin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret eden Erbaş, “İllerimizde müftülüklerimizle belediyelerimizin, diğer kurumlarımızın birlikte el ele çalıştığını görünce çok mutlu oluyoruz. Bunu Bursa'da en üst seviyede görmüş olmanın da ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz. Bütün katkılarınızdan, desteklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise Başkan Erbaş'a ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Erbaş, Aktaş'a din hizmetleri ve din eğitimine verdiği destek için teşekkür belgesi verdi. Erbaş, ayrıca Bursa İl Müftülüğünü ziyaret ederek İl Müftüsü İzani Turan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının tüm görevlileri ile sahih dini bilgiyi en ücra köye varıncaya kadar insanlara ulaştırmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Bursa Müftülüğü tarafından yürütülen mobil irşat uygulamasının örnek nitelikte olduğunu belirten Erbaş, “Gelmeyene gitmek inancımızın gereği. Camiye gelsin de, Kur'an kursuna gelsin de onlara dini öğreteyim, onları irşat edeyim beklentisi içerisinde olmamamız gerekiyor. Bu açıdan önemli bir örnektir. İnşallah her ilçemizde, ilimizde olur” şeklinde konuştu.

Erbaş'a ziyaretlerde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu ile İl Müftüsü İzani Turan eşlik etti.