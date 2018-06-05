Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, çocuklarla iftar yaptı

Dr. Ali Erbaş, Çankaya Müftülüğünün Ahmet Hamdi Akseki Camii avlusunda düzenlediği ve geleneksel hale gelen “Çocuk İftarı”na katıldı.

Çankaya Müftülüğünce geleneksel hale getirilen “Çocuk İftarı” Ahmet Hamdi Akseki Camii’nin avlusunda Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Programa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Burhan Erkuş, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Çankaya İlçe Müftüsü Hamdi Gevher, çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı.

Minik öğrencilerin Kur’an-ı Kerim okuyup ilahiler seslendirdiği iftar programında bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, iftar programından dolayı Ankara İl Müftülüğüne ve Çankaya İlçe Müftülüğü’ne teşekkür etti. Çocukların en önemli varlıklar olduğunu ifade eden Erbaş, çocukların evlerin, camilerin süsü olduğunu söyledi.

Erbaş, çocukların camilerde büyüklerle saf tutmaları ve koşturmacalarıyla gönüllerde taht kurduklarını belirterek, “Gönlümüz istiyor ki her dedenin elinde torunu, babanın, annenin elinde oğlu kızı birlikte camiye gelsinler. Buradan peygamber efendimizin şu önemli nasihatini hatırlatmak istiyorum, çocuklarınız 7 yaşına gelinceye kadar onlara namaz kılmasını öğretiniz” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 7 yaşından küçük çocukların seviyelerine uygun din eğitimi programları hazırladıklarını dile getiren Erbaş, şöyle konuştu:

“7 yaşından önce çocuklarımıza dinimi öğreniyorum, peygamberimi öğreniyorum, ahlakımı öğreniyorum, başlıkları altında yaşlarına uygun programlar yapıyoruz. Şuanda burada bulunan çocuklarımızın pek çoğu 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarına devam ediyorlar. 6 sene önce atmış olduğumuz tohum meyve verdi. İlk başladığında Türkiye genelinde bin- iki bin kişi ile başlamıştık. Bugün sayı 140 binler civarında oldu. Bu daha da artacak milyonlara ulaşacak, buna ihtiyacımız var. ‘Ağaç yaşken eğilir’ atasözünü aklımızdan çıkarmayalım.”

Erbaş, anne ve babaların üzerlerine çocuklarının eğitimi konusunda önemli görevler düştüğünün altını çizerek, “Çocuklarımız bu yaşlarda Allah diyerek, Peygamberimizi öğrenerek, abdest almasını, namaz kılmasını öğrenerek bir eğitim alırlarsa karakterleri ona göre gelişir. Anneler ve babalar olarak üzerimize önemli görevler düşüyor. Çocuklarımızın okul öncesi din eğitimini ihmal etmeyelim” diye konuştu.